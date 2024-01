Minaccia i genitori, poi picchia il fratello e gli rompe la spalla: arrestato 34enne Un uomo di 34 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ed è stato trasferito in carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Anagni con l'accusa di aver picchiato gli anziani genitori e il fratello. Il trentaquattrenne è adesso accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ed è stato trasferito in carcere.

I Carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dell'arrestato mentre era in corso una lite con i genitori e fratello. Ad avere la peggio è stato proprio quest'ultimo, portato all'ospedale di Colleferro con una frattura alla spalla destra. A chiamare l'ambulanza sono stati gli stesso carabinieri quando hanno visto che l'uomo era ferito in maniera vistosa. Le botte del fratello sono state talmente forti che gli ha rotto la spalla, oltre ad avergli causato varie ecchimosi in tutto il corpo. Solo l'intervento dei carabinieri ha impedito che anche i genitori, due persone molto anziane e sconvolte dal comportamento del figlio, ci andassero di mezzo. Entrambi sono stati minacciati dall'uomo, completamente fuori controllo e furioso.

Quello avvenuto a Frosinone è solo l'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia che vedono i genitori vittime del comportamento violento dei figli, spesso persone con problemi di dipendenza da alcol e da droghe.

Il 34enne si è scagliato anche contro i militari, che lo hanno bloccato con non poche difficoltà. A quel punto lo hanno arrestato, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e portato nel carcere di Frosinone, dove è attualmente recluso a disposizione dell'autorità giudiziaria.