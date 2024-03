“Mi diceva sei indemoniata: ha costretto i nostri figli a lapidarmi e mi ha portata dall’esorcista” Un 55enne è finito a processo per maltrattamenti in famiglia. Accusando la moglie di adulterio, ha costretto i figli ha lanciarle sassi e l’ha portata dall’esorcista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Ha spinto i miei figli a colpirmi con delle pietre e mi ha portata dall'esorcista". Sono le parole di una donna di cinquantacinque anni, vittima di maltrattamenti da parte del marito suo coetaneo. L'uomo, è finito a processo e dovrà rispondere delle accuse a proprio carico davanti al giudice.

"Per mio marito sono un’indemoniata"

A riportare la vicenda è Il Corriere della Sera, che racconta come l'uomo, che si autodefiniva un "fervente religioso", ma che aveva dei comportamenti violenti, che con la religione non hanno nulla a che fare, sottoponeva sua moglie e i loro figli a continue violenze psicologiche e fisiche.

"Per mio marito sono un’adultera, una peccatrice, un’indemoniata. Mi ha obbligata ad andare dall’esorcista, ha spinto i miei due figli a lanciarmi pietre addosso" ha detto. I soprusi si sarebbero aggravati quando l'uomo avrebbe scoperto alcuni messaggi sul cellulare della coniuge di un suo conoscente e da quel momento in poi, altro che fede, è iniziato l'inferno.

Leggi anche Non vuole moglie e figli al funerale: 74enne muore e lo fa scrivere sui manifesti funebri

"Costretta a digiunare, ho perso 22 chili"

Il cinquantacinquenne tormentava sua moglie e i loro figli, costringendoli a pregare molte ore al giorno, anche tutta la notte, a digiunare e a sottoporsi a riti di purificazione. "Una volta ricordo di essermi alzata durante la preghiera, lui mi ha colpita al volto spaccandomi un labbro".

La donna in sede di denuncia, assistita come parte civile dall’avvocato Laura Peroni, raccontando la spirale di violenze nella quale era finita, ha spiegato anche che in un'occasione il marito avrebbe tardato l'inizio della scuola dei figli, costringendoli a partecipare a vari pellegrinaggi da Padre Pio, da Santa Rita da Cascia, al Santuario della Madonna di Loreto.

"Una volta mi ha cacciata di casa, perché non dicevo il rosario come voleva lui. Il martedì e il venerdì dovevamo digiunare per espiare i peccati. Sono dimagrita di 22 chili". Costrizioni quelle della preghiera e del digiuno forzato, che non hanno nulla a che vedere con alcun credo religioso, tantomeno con le indicazioni della chiesa cattolica.

"Ha spinto i nostri figli a prendermi a sassate"

Tra i tanti episodi di violenza, la donna ne ha ricordato uno in particolare, quando il marito ha spinto i figli ha lanciarle contro dei sassi: "Una volta ha portato me e i nostri figli in un bosco vicino a Rocca Priora e ha detto loro di prendermi a calci, di colpirmi con dei sassi. Quando i bambini hanno visto che mi facevano del male, hanno detto al padre che si sarebbero fermati". Ora l'uomo dovrà rispondere della accuse a suo carico.