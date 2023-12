Maxi incendio a Mezzocamino in un garage: 120 famiglie evacuate, esplodono bombole di gas Quattro le squadre dei vigili del fuoco impegnate anche con un carro schiuma. Centoventi famiglie evacuate in via precauzionale. Un’alta colonna di fumo nero è visibile da chilometri di distanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Un grande incendio è avvenuto questa mattina – 31 dicembre 2023 – a Mezzocamamino all'estrema periferia Sud della capitale. Qui le fiamme si sono sviluppate all'interno di un box in un garace in largo Jacovitti. Da quanto si apprende all'interno si trova vano vernici, materiali di risulta, plastiche e altri oggetti ammassati. Ancora da chiarire le cause dell'incendio che si è diffuso in tutto il piano seminterrato. Circa 120 famiglie sono state evacuate: al di sopra dei locali interessati dall'incendio insiste un edificio di quattro piani, ma anche gli edifici attorni sono stati evacuati per precauzione. Oltre a una grande nuvola di fumo sono stati sentiti dei forti "botti", con tutta probabilità l'esplosione di bombole di gas che si trovavano all'interno.

Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti con quattro squadre, e l'ausilio di due autobotti, un carro schiuma, un carro autoprotettori. L'intervento di spegnimento è in corso da ore ed è tutt'ora in corso. I vigili del fuoco hanno circoscritto il diffondersi delle fiamme e ora dovranno verificare la sicurezza della struttura, visto che una parte del solaio dell'autorimessa è crollato, e procedere con le verifiche del caso anche per stabilire l'origine del rogo.

"All'interno erano parcheggiate diverse autovetture oltre a del materiale di diverso genere. Il personale dei vigili del fuoco ha fatto evacuare tutto lo stabile per sicurezza essendo l'incendio ormai generalizzato. Per lo spegnimento oltre all'acqua si sta utilizzando schiumogeno, al fine di evitare il propagarsi ai piani superiori. È stato richiesto il supporto della direzione regionale vigili del fuoco del Lazio per ulteriori approvvigionamenti d'acqua ed è stato inviato un UCL (unità di crisi locale) per la gestione delle famiglie evacuate. Attualmente non si hanno notizie di feriti. Sul posto 118 e le forze dell'ordine e la polizia di Roma capitale".