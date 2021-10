Mattia morto a 14 anni: condannato a 3 anni e 4 mesi l’automobilista che lo ha investito Federico Costantino, l’automobilista ventitreenne che ha investito e ucciso il quattordicenne Mattina Roperto è stato condannato a tre anni e quattro mesi di carcere per omicidio stradale. Ha travolto il giovane che attraversava la strada all’Infernetto procedendo oltre i limiti di velocità consentiti.

A cura di Alessia Rabbai

Tre anni e quattro mesi di reclusione per omicidio stradale all'automobilista che ha investito e ucciso Mattia Roperto, morto a quattordici anni mentre attraversava la strada in via Francesco Cilea in zona Infernetto a Roma l'8 giugno del 2020. Come riporta Il Corriere della Sera questa la decisione del giudice. Alla guida della macchina c'era il geometra Federico Costantino, ventitré anni, per il quale si è celebrato il processo con la formula del rito abbreviato che, rinunciando alla fase dibattimentale, in caso di condanna, prevede uno sconto di pena. L'automobilista quando ha travolto l'adolescente procedeva ad una velocità di 87 chilometri orari, ben oltre il limite consentito di 30. Una violazione che ha influito come aggravante sulla condanna. Il pubblico ministero aveva invece chiesto al giudice una condanna a quattro anni nei confronti dell'imputato.

Mattia investito e morto a 14 anni all'Infernetto

Il giorno in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa prematura di Mattia, erano circa le ore 22 e il quattordicenne stava attraversando la strada camminando insieme ad alcuni amici con i quali aveva trascorso la serata, com'è emerso in sede d'indagine, sulle strisce pedonali. Improvvisamente la Peugeot guidata da Costantino lo ha travolto all’altezza di via Bruno Maderna. Un impatto violento che ha scaraventato il corpo del ragazzo lontano di venti metri e a seguito del quale il decesso è sopraggiunto sul colpo a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati che non gli hanno lasciato scampo. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso e sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, ma purtroppo per il quattrodicenne non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.