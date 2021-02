L'attore Massimo Ghini è tornato a parlare dopo che le sue dichiarazioni su come il figlio di 25 anni Lorenzo ha contratto il Covid in casa con amici hanno fatto molto clamore. Nonostante la giovane età il virus ha colpito duramente il ragazzo, che è stato ricoverato ospedale con una polmonite bilaterale. Il figlio maggiore dell'attore, primo di quattro fratelli, aveva deciso di andare in affitto con tre amici lasciando per passare questo periodo di limitazioni alla socialità assieme a dei coetanei invece che con la famiglia. Fatto il tampone e risultato negativo inizia la convivenza, ma dopo poco Lorenzo Ghini manifesta i sintomi del Covid e scopre di essere positivo.

Il racconto di come sono andate le cose dell'attore al Corriere della Sera:

Lorenzo è il più grande dei miei quattro figli, ha 25 anni e vive a casa con me ma in questo periodo di clausura ha deciso con altri quattro amici di prendere in affitto un appartamento per condividere il condivisibile: che so… vedersi insieme una partita, giocare alla playstation… Insomma, cercava un po’ di libertà. Ovviamente avevano tutti preventivamente fatto il tampone rapido: tutti negativi. Loro erano tranquilli e anche io ero relativamente tranquillo, perché non è che andassero a fare assembramenti per l’aperitivo o altro, stavano chiusi a casa, ma si facevano compagnia. E bisogna pure capirli: i giovani non ce la fanno più a sopportare la clausura

Per fortuna ora il ragazzo sta bene, è uscito dall'ospedale e si trova in un Covid hotel in attesa di tornare a casa. Massimo Ghini ha spiegato che "Avendo felicemente superato quest’avventura" ha voluto "allertare gli altri genitori, come a dire: tenete alto il livello di attenzione, il controllo, perché non è vero che i giovani sono immuni". Ma purtroppo sono arrivate puntuali le polemiche: "Sono stato preso di mira sui social: sono arrivati a dire che sono il solito pazzo che, pur di farsi pubblicità, tira fuori la storia del figlio! Roba da matti! Un tizio ha scritto addirittura che sono un padre che abbandona i figli e che Lorenzo dovevo “educatamente incatenarlo a casa'".