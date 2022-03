Maratona di Roma 2022: percorso, strade e bus deviati domenica 27 marzo Nella giornata di domenica 27 marzo torna la Maratona di Roma, Run Rome. Per l’occasione molte linee di autobus e tram sono con limitazioni, altre deviate e alcune del tutto sospese.

Nella giornata di domenica 27 marzo 2022, si tiene il nuovo appuntamento con la Maratona di Roma, Run Rome, con partenza dalla mattina fino alle ore 15.15 del pomeriggio. Giunta ormai alla sua 27esima edizione, la maratona di Roma coinvolge ogni anno molte cittadine e cittadini pronti a percorrere i 42,195 km di percorso fra le bellezze della città eterna dai Fori Imperiali, al Vittoriano a piazza Venezia, passando nelle strade sotto al Circo Massimo, costeggiando il Tevere per poi trovarsi sotto a Castel Sant'Angelo e, percorsa via della Conciliazione, sotto al cupolone della basilica di San Pietro.

Il primo appuntamento con la maratona risale al 1995 con Italia Marathon Club e, nel corso degli anni, si è diffuso fra le atlete e gli atleti romani e non solo. Nel 2011, la Run Rome è stata insignita del prestigioso riconoscimento Iaaf Gold Label, nel 2019 è stata affidata a Fidal, mentre dal 2020 c'è un nuovo comitato organizzatore formato da Infront, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle Roma. Oltre alla canonica maratona, sono previste anche una staffetta di beneficenza e la stracittadina di 5 km.

A causa dell'evento sono già predisposti numerosi cambiamenti alla viabilità, dalle strade chiuse a partire dalla notte fra sabato 26 e domenica 27 marzo, fino alle linee di autobus e tram Atac sospese, deviate o con limitazioni: ecco cosa cambia questo weekend nei giorni della maratona di Roma.

Il percorso della maratona di Roma domenica 27 marzo

Il percorso della maratona di Roma di domenica 27 marzo, porta gli atleti e le atlete ad attraversare la città fra le meraviglie che la caratterizzano. Nei primi 5 km di percorso il primo monumento che i maratoneti e le maratonete incontrano sono le Terme di Caracalla, mentre prima dei 10 km hanno già oltrepassato anche la basilica di San Paolo fuori le mura e, dopo aver attraversato per la prima volta il Tevere, all'altezza di questa prima decina di chilometri attraversano la zona della Piramide Cestia. Qui, prima di aver portato a termine il quindicesimo chilometro, oltrepassano il Circo Massimo e l'Isola Tiberina trovandosi a correre sul Lungotevere, costeggiando il fiume, fino ad arrivare all'altezza di San Pietro e Castel Sant'Angelo, poco dopo i quali si supera la metà del percorso, al chilometro 21,097.

Si continua verso nord, fino a raggiungere e superare il complesso del Foro Italico e Ponte Milvio e si torna verso sud, oltrepassando l'Auditorium Parco della Musica, intorno al km 35. Nuovamente sul Lungotevere, si procede costeggiando il fiume fino all'altezza di piazza del Popolo e piazza di Spagna e trovandosi faccia a faccia ancora con Castel Sant'Angelo che, stavolta, si trova nell'altra sponda: ormai superato il km 40, il luogo d'arrivo, lo stesso della partenza, accoglie tutti gli atleti e le atlete nella splendida cornice dei Fori Imperiali.

Bus e tram Atac deviati domenica 27 marzo per la maratona di Roma

Come si legge sul sito di Roma Mobilità, per tutta la durata dell'evento, dalla prima mattina fino alle 15.15 di domenica 27 marzo, la viabilità e la rete dei mezzi pubblici subisce qualche modifica.

Si contano, infatti, dieci linee completamente sospese, fra autobus e tram:

A queste, si aggiungono altre nove linee che saranno, invece, deviate:

Per concludere, infine, sono previste limitazioni in ulteriori quarantanove linee:

Le strade chiuse e le deviazioni di sabato 26 e domenica 27 marzo

In vista della maratona Run Rome di domenica 27 marzo, sono state disposte modifiche alla viabilità anche a partire dalla giornata di sabato. Via dei Fori Imperiali, dove si trova sia il punto di partenza che quello di arrivo della maratona, è pedonalizzata per tutto il weekend. Allo stesso modo,nella giornata di sabato è deviata la linea 17, mentre sia sabato che domenica, subiscono deviazioni le linee:

Dalla mezzanotte di domenica, inoltre, per gli allestimenti della gara, è prevista la chiusura alla circolazione veicolare della carreggiata di via Celio Vibenna e via di San Gregorio, verso e nel tratto compreso fra la piazza del Colosseo e Porta Capena e del tratto di via Cavour compreso tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci. Proprio queste chiusure provocano ulteriori deviazioni per le ultime corse del sabato sera delle linee:

Si spostano poi, infine, anche le ultime corse del sabato sera delle linee 3 e 81 e, nella notte fra sabato e domenica, le linee n3d e NMC subiscono cambiamenti di percorso e, sia nella notte tra venerdì e sabato che in quella tra sabato e domenica, la nMB si sposta.