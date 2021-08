Manifestazione non autorizzata a Roma contro il Green Pass: denunciate 39 persone Nei volantini scritti per l’occasione, i manifestanti stavano pubblicizzando un’altra manifestazione che si sarebbe dovuta tenere questa sera a Trastevere. Obiettivo, cercare di dissuadere i ristoratori dal richiedere il Green Pass, che da oggi, in alcuni luoghi, è diventato obbligatorio. Sono stati denunciati.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 39 le persone denunciate dalla Polizia di Stato con l'accusa di manifestazione non autorizzata. Si tratta di manifestanti che si erano dati appuntamento a piazza della Rotonda su un canale Telegram e che avrebbero dovuto protestare contro il Green Pass. Il corteo era stato annunciato ma non formalmente preavvisato in Questura, passaggio fondamentale per evitare di incorrere in multe e denunce penali. E così, quando una quarantina di persone sono arrivate in piazza della Rotonda per distribuire volantini, sono state identificate e denunciate. Nei volantini stavano pubblicizzando un'altra manifestazione che si sarebbe dovuta tenere questa sera a Trastevere. Obiettivo dei manifestanti, cercare di dissuadere i ristoratori dal richiedere il Green Pass, che da oggi, in alcuni luoghi, è diventato obbligatorio.

Manifestazione non autorizzata contro il Green Pass: indagini in corso

Dopo aver distribuito i volantini a piazza della Rotonda, intorno alle 19.15, i manifestanti hanno improvvisato un corteo, intonando slogan contro il Green Pass e invitando a partecipare alla manifestazione di questa sera a Trastevere. Dopodiché sono stati tutti identificati dalle forze dell'ordine e denunciati per manifestazione e corteo non autorizzato ai sensi dell’ art. 18 del testo unico di pubblica sicurezza. Tale reato, spiega la Questura di Roma in una nota, "prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi ed una ammenda da 103 a 413 Euro". La Polizia di Stato ha poi specificato che "saranno valutate anche le posizioni di coloro non residenti a Roma per la emanazione nei loro riguardi del divieto di ritorno a Roma per un determinato periodo temporale".