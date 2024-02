Mamma a processo per schiaffi alla figlia 12enne che manda foto osé ad un ragazzo: assolta Una donna è stata assolta per schiaffi alla figlia in un episodio in cui la giovane ha inviato foto osé ad un 19enne ma condannata ad un anno e sette mesi per maltrattamenti sempre sulla figlia e sulla madre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

È stata assolta una mamma che ha dato qualche schiaffo a sua figlia dodicenne, perché stava mandando foto osé ad un ragazzo di diciannove anni. Questa la sentenza del Tribunale di Roma nei confronti della quarantaduenne che ne ha escluso la punibilità, sostenendo che abbia agito "nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere". A riportare la notizia è Il Corriere della Sera, i giudici nelle motivazioni della sentenza scrivono che "una volta sorpresa la figlia, la signora ha indubbiamente ritenuto di esercitare quel potere/dovere di educazione e correzione dei figli che deve essere riconosciuto in capo a ciascun genitore".

Gli schiaffi per una chat con foto osé

I giudici hanno assolto la donna rispetto a questo episodio della chat con il diciannovenne e le foto osé, mentre l'hanno condannata per maltrattamenti. La ragazza, oggi maggiorenne, ha giustificato sua madre, dicendo di aver provato a mettersi nei suoi panni e di aver capito che il suo comportamento sia scaturito dal fatto di aver visto sua figlia sbagliare.

I fatti contestati alla donna e dai quali è stata assolta risalgono al 2016. In quel periodo la giovane utilizzava i social network, in particolare Instagram. Una volta sua madre l'ha notata mentre stava chattando con un ragazzo e le ha strappato il telefonino dalle mani. Leggendo la conversazione ha scoperto non solo che sua figlia si scambiava messaggi con un ragazzo di molti più anni più grande di lei e maggiorenne ma anche che gli stava mandando foto osé.

La donna condannata per maltrattamenti

La donna scoperendo le foto ha dato uno schiaffo alla figlia provocandole un occhio nero e una ferita al labbro. Se la donna è stata assolta per questo episodio specifico i giudici l'hanno invece condannata per maltrattamenti sempre nei confronti della figlia e di sua madre, schiaffi che avrebbe dato tra 2016 e il 2019 e che le sono costati una condanna a un anno e sette mesi.