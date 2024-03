Magazziniere del Vaticano rivende online orologi rubati: proprietario riconosce il suo e lo denuncia Stava guardando degli annunci online, quando ha riconosciuto il suo Hamilton. Ha sporto denuncia ai carabinieri: a rivendere l’orologio online un magazziniere che lavora in Vaticano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Orologi, denaro e materiale sequestrato in casa del magazziniere del Vaticano.

Magazziniere in Vaticano, ricettatore online: è quanto scoperto dagli agenti del commissariato di Porta Pia dopo aver raccolto la denuncia di un uomo. Stava guardando degli annunci online, quando ha riconosciuto il suo orologio Hamilton fra quelli in vendita online. Così ha raggiunto il commissariato di Porta Pia e ha sporto denuncia: l'orologio gli era stato rubato, insieme ad altri oggetti, durante una rapina avvenuta nel suo appartamento.

L'incontro con il rivenditore

La polizia giudiziaria, una volta raccolta denuncia, ha simulato l'acquisto dell'orologio. Ha contattato il rivenditore e ha organizzato un incontro avvenuto in via Giulio Cesare. Il rivenditore dell'Hamilton si è presentato all'appuntamento a bordo di un'automobile dello Stato Città del Vaticano, dove lavora come magazziniere. Una volta entrati in possesso del prezioso, ricevuta la conferma che si trattava proprio dell'orologio rubato, hanno controllato il cinquantaquattrenne.

La perquisizione in casa e nell'ufficio in Vaticano

Gli agenti, compreso che si trattava dell'orologio rubano, hanno perquisito l'abitazione del cinquantaquattrenne. Al suo interno hanno trovato numerosi orologi di valore e del materiale utilizzato per certificare la genuinità e la garanzia del prodotto insieme ai cartellini utilizzati per "prezzare" gli orologi. Oltre ai preziosi, sono stati posti sotto sequestro dalla polizia anche 5000 euro in contante, nascosto in varie stanze.

Visto il suo incarico in Vaticano, le indagini sono state condotte con la collaborazione del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. I gendarmi della Santa Sede hanno perquisito l'ufficio del cinquantaquattrenne: anche al suo interno sono stati trovati degli oggetti compromettenti, fra cui altri orologi.

A seguito degli accertamenti, il cinquantaquattrenne è stato denunciato. Ora risulta essere indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione, ma continuano gli approfondimenti per cercare di chiarire da dove provenga il materiale sequestrato.