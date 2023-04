Madonna di Trevignano, Roberto ex seguace di Gisella: “Minacciava i preti che perdonano l’aborto” Roberto Rossiello è uno degli ex seguaci di Gisella Cardia, la veggente che sostiene di vedere la Madonna. Ha raccontato la sua esperienza a Fanpage.it e perché insieme alla moglie abbia preso le distanze dalla comunità di Trevignano. “Non sapeva neanche recitare il rosario all’inizio, glielo ha insegnato mia moglie”. E poi quei messaggi violenti: “Secondo Gisella la Madonna minacciava i sacerdoti che avrebbero perdonato il peccato dell’aborto, dicendo addirittura che avrebbe tagliato loro il braccio”.

A cura di Alessia Rabbai

Roberto Rossiello

Dalla statuetta della Madonna di Trevignano che trasuda olio alle scritte sull'avambraccio, dai gruppi di preghiera in casa alla recita del rosario nel Campo delle Rose delle presunte apparizioni. Roberto Rossiello, ex seguace di Gisella Cardia, la veggente che sostiene di vedere la Vergine Maria che le affida dei messaggi, ha raccontato la sua esperienza personale, quando insieme alla moglie ha frequentato casa sua e perché dopo alcuni mesi abbia deciso di allontanarsene. Come Luigi Avella che, ha donato volontariamente 123mila euro alla onlus Madonna di Trevignano, Roberto è una delle persone che hanno preso le distanze dalla veggente.

"Invitava la gente a vedere la statuetta che lacrimava"

Roberto ha conosciuto Gisella Cardia come molti da queste parti, tramite il passa parola. "Ha incontrato mia suocera dal parrucchiere – era l'aprile del 2016 racconta – Parlando di un viaggio fatto dieci anni fa a Madjugorje, Gisella le si è avvicinata dicendole di esserci stata anche lei e di aver comprato una statuetta che lacrima. Mia suocera lì per lì è rimasta perplessa, Gisella le ha chiesto perché non vieni a vederla? Però non si conoscevano. Quando mia suocera è tornata a casa ne ha parlato con mia moglie, ero anche io presente. Così abbiamo preso coraggio e siamo andati".

"Gisella non sapeva neanche recitare il rosario"

Ma cosa succede quando Roberto arriva a casa di Gisella? "Abbiamo aspettato 10-15 minuti per entrare nella camera da letto dove teneva la statuetta sul comò. Credevamo che quel tempo le servisse per sistemare la camera". Poi Gisella gli presenta "il miracolo", la statua "non è che lacrimava dagli occhi", ma "trasudava tutta era un misto di una sostanza oleosa e acqua". "Lì per lì siamo rimasti colpiti – ammette Roberto – perché sembrava un fenomeno straordinario e d'impatto ci siamo messi a recitare il rosario Gisella non sapeva farlo, glielo ha insegnato mia moglie".

Le visioni di Gisella

Roberto inizia a frequentare il gruppo di preghiera assiduamente e ad assistere alle visioni della veggente. Mentre recitavano il rosario Gisella si accasciava in terra, si metteva in ginocchio e cominciava a fissare un punto nella stanza. Poi, come se un estasi cominciava a parlare e a raccontare i messaggi che le arrivavano dalla Madonna. Messaggi catastrofici, minacciosi, tanto che Roberto ammette: "Avevamo paura". A volte la veggente diceva che la Vergine non era potuta venire a parlare con lei e diceva di aver parlato con Gesù, un'altra volta addirittura con Dio. "Io sono andato a scuola dalle suore, sono cresciuto in una cultura nella quale la Madonna è una mamma che intercede per noi presso il Figlio, che ti abbraccia e consola nei momenti di difficoltà. Mentre la figura che emergeva da questi messaggi era cattiva, come se fossimo tutti ingrati".

"Messaggi catastrofici ci hanno fatti allontanare"

Marito e moglie sentono la loro fede presa in giro di fronte a quei messaggi così violenti e catastrofici, così se ne vanno. "Uno degli accadimenti che ci ha fatto decidere di prendere definitivamente le distanze da Gisella è stato un messaggio che ha letto durante la recita del rosario che veniva fatta per la seconda volta nel Campo delle Rose. Nel messaggio secondo Gisella la Madonna minacciava i sacerdoti che avrebbero perdonato il peccato dell'aborto, dicendo addirittura che avrebbe tagliato loro il braccio. Non ci potevamo credere che la Vergine Maria, che è una mamma, parlasse così. Io e mia moglie quando ne siamo usciti non avevamo più tanta voglia di pregare e di andare in Chiesa, perché ci siamo sentiti presi in giro. Ad oggi dico che è l'esatto contrario: questa esperienza ci ha aiutato a fortificare la nostra fede perché il signore mi ha fatto capire chi sono i falsi idoli, ma che io devo seguire la strada che Gesù ci ha insegnato".