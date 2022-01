L’Università La Sapienza di Roma conferirà il dottorato di ricerca honoris causa ad Anthony Fauci L’Università La Sapienza di Roma il 13 gennaio conferirà un dottorato di ricerca honoris causa all’immunologo statunitense Anthony Fauci, esperto di fama mondiale nell’ambito delle malattie infettive e dell’immunologia.

A cura di Alessia Rabbai

Un dottorato di ricerca honoris causa verrà conferito all'immunologo statunitense di fama mondiale Anthony Fauci dall'Università La Sapienza di Roma. Il prestigioso riconoscimento in "Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences" gli verrà assegnato per il ruolo fondamentale che ha ricoperto nello studio delle malattie infettive e immunomediate, con particolare riguardo ai primi studi pioneristici sulle infezioni da Hiv, al perfezionamento di misure di contenimento della trasmissione e di terapie efficaci contro l’Aids. Ad annunciarlo è stata La Sapienza, che ha diffuso la notizia sul sito ufficiale e sui canali social. La cerimonia accademica è in programma per domani, giovedì 13 gennaio, a partire dalle ore 15 nella Sala del Senato.

Fauci in diretta video dagli Stati Uniti per il conferimento del dottorato

Fauci in occasione del conferimento del dottorato di ricerca honoris causa sarà in collegamento video dagli Stati Uniti. La cerimonia, che potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube Sapienza, si aprirà con il discorso solenne della rettrice Antonella Polimeni, seguita dall'intervento di Carlo Della Rocca, preside della Facoltà di Farmacia e Medicina, e dall’elogio di Stefano D’Amelio, coordinatore del dottorato di ricerca in "Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences". Successivamente Anthony Fauci terrà la sua ‘lectio magistralis', con un intervento tecnico.

Il riconoscimento della Sapienza al prestigioso lavoro di Fauci

Anthony Fauci, immunologo statunitense, tra i massimi esperti nell'ambito delle malattie infettive e dell'immunologia a livello mondiale, è stato l’ideatore del President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), che ha contribuito a contenere la diffusione e la mortalità in paesi svantaggiati. Fauci è stato inoltre consulente scientifico di sette presidenti degli Stati Uniti, guidando iniziative di controllo di malattie epidemiche e pandemiche, tra le quali anche Sars-Cov2. Donald Trump lo ha chiamato a far parte della task force per affrontare l'emergenza coronavirus, mentre il suo successore Joe Biden, lo ha nominato consigliere medico capo. I risultati della sua attività di ricerca lo collocano tra i più influenti scienziati al mondo, con 1170 lavori indicizzati su Scopus e un H-index pari a 182.