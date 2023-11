Lungotevere, scoppia una rissa fra un automobilista e due autisti di pullman: traffico in tilt È sceso dall’automobile e ha iniziato a colpire il vetro anteriore dei pullman fino a quando i due autisti non lo hanno raggiunto in strada: così è scoppiata la rissa sul Lungotevere ieri mattina.

A cura di Beatrice Tominic

È avvenuto ieri sul Lungotevere a Roma. In una zona famosa per essere spesso congestionata, con automobili in sosta in doppia fila e altre che rallentano alla ricerca di un parcheggio, è scoppiata la lite fra un automobilista e due autisti di pullman. A riprendere la scena, nella mattinata di ieri, primo novembre 2023, dalla lite alla rissa, altri automobilisti sul Lungotevere che hanno inviato il video a Welcome to Favelas.

Da una prima lite, è scoppiata la rissa. Dopo essersi insultati, non si sa ancora per quale ragione e, forse, non lo scopriremo mai, l'automobilista, un uomo anziano che nel video indossa un borsello nero, ha iniziato a picchiare la parte anteriore dei pullman intimando ai due autisti di scendere. Per farlo, armato di quello che potrebbe essere un ramo, una spranga o, addirittura, uno dei tergicristalli del grosso veicolo, ha iniziato a picchiare contro il vetro.

Il video condiviso online

Secondo le voci che hanno ripreso la scena, sarebbe riuscito a rompere uno dei vetri del bus. "Oddio guarda – commenta uno di loro in chat – Fai il video. Gli sta spaccando il vetro. Gli ha spaccato il vetro. Senti senti". E l'altro gli risponde, incuriosito: "Ma che è successo, guarda guarda".

Furioso, l'uomo in strada ha chiesto ai due autisti di scendere dai pullman: è in quel momento che lo hanno avvicinato, malmenandolo. Uno dei due lo ha afferrato per il collo con il braccio, stringendolo e camminando, come si vede nell'immagine di apertura, nella foto a destra. Nel frattempo, i due grossi pullman sono rimasti in sosta sul Lungotevere, mandando in tilt il traffico della capitale paralizzato da due mezzi pesanti al centro della carreggiata.