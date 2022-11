L’incredibile storia della lavanderia che chiude e getta in discarica i vestiti dei clienti Nel giro di poche ore una lavanderia di Roma ha dovuto chiudere per via di uno sfratto esecutivo. Tutti i vestiti dei clienti, però, sono rimasti all’interno del negozio.

A cura di Enrico Tata

Una lavanderia di piazza Alessandria subisce uno sfratto esecutivo ed è costretta a chiudere nel giro di poche ore. Il problema è che vestiti, lenzuola, coperte e piumoni di centinaia di clienti sono rimasti chiusi all'interno del negozio. Da un giorno all'altro le saracinesche della tintoria Il Ciclone sono rimaste abbassate e su di esse l'ufficiale giudiziario ha attaccato un foglio con queste istruzioni: coloro che devono riprendere i vestiti possono concordare con l'ex titolare un giorno di ritiro tra tre disponibili, è il senso del messaggio. I capi che non saranno ritirati "verranno portati in discarica a partire dal primo ottobre". Nei giorni fissati dal proprietario, decine di clienti hanno fatto la fila per riprendere le loro cose, ma in tanti, per dimenticanza o perché non hanno letto l'avviso sulla saracinesca, hanno ancora i loro vestiti all'interno del negozio. Addirittura alcuni, riporta il Messaggero, hanno affisso bigliettini sulla saracinesca in cui chiedevano di essere ricontattati con urgenza per concordare una soluzione per il ritiro.

"Comunicazione di servizio: la lavanderia riaprirà martedì dalle 16 alle 19 nuovamente per consentire il ritiro. È stata fatta una lista che sicuramente oggi non sarà smaltita. E da lì si riparte. Consiglio a chi sia in zona di venirsi a segnare", uno dei tanti messaggi pubblicati sui gruppi Facebook di quartiere. La chiusura della lavanderia, infatti, è una delle questioni che ha tenuto banco nelle corse settimane in tutta la zona di piazza Alessandria, poiché tantissime famiglie avevano affidato le loro coperte o i loro vestiti a quel negozio. Della restituzione dei beni sembra che alla fine se ne siano interessati i carabinieri del comando di via Clitunno.