Le testimonianze contro Enrico Varriale, accusato di stalking: “Continuava a passare sotto casa ex” “Lui passava sotto casa e lei lo vedeva dalla finestra”, hanno raccontato in aula le psicologhe che hanno assistito la prima vittima, che ha denunciato Varriale per stalking e lesioni.

A cura di Enrico Tata

L'ex vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale è accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna e di un'altra donna. In questi giorni sta proseguendo il dibattimento in tribunale, con i giudici che stanno ascoltando le testimonianze, i racconti di chi ha aiutato la prima vittima. "Ci parlava di liti frequenti, tre volte è stata cacciata da casa, fino all’aggressione. E anche dopo lui passava sotto casa sua", una delle testimonianze in aula, riportata sul quotidiano La Repubblica.

La psicologa del centro che ha assistito la donna ha testimoniato: "Mostrava uno stato emotivo provato. Aveva paura ed era ansiosa dati dai continui messaggi e telefonate di Varriale. Dormiva poco e male, faceva fatica a seguire la sua routine, prima di uscire controllava dalla finestra".

Ancora, "lui passava sotto casa e lei lo vedeva dalla finestra”. Al rientro in casa, la vittima preferiva parcheggiare in strada e non utilizzare mai il garage proprio per paura di essere aggredita da Varriale. Secondo quanto riferiscono gli psicologi, la donna non ha mai bloccato i messaggi del giornalista, non per una scelta o a causa di un suggerimento da parte degli esperti, "noi consigliamo di troncare i contatti", ma perché così avevano suggerito le forze dell'ordine.

Infine, "l'ansia e il senso di pericolo" si sarebbero accentuati dopo che la donna è stata "contattata dalla nuova compagna di Varriale, che in quel momento era in ospedale dopo un’aggressione”.

Varriale, imputato per stalking e lesioni, avrebbe frequentato le due donne nello stesso periodo. Dopo una presunta aggressione da parte del giornalista, l'ex ha deciso di troncare la relazione. Ma l'ex vice di Rai Sport avrebbe cominciato a perseguitarla. Accuse che Varriale ha sempre negato. In merito alle violenze, ha detto: "C siamo colpiti tutti e due, ma non l'ho picchiata e non le ho mai messo le mani al collo alla fine avevo l'occhio pesto, quello messo peggio ero io. Mi sono difeso, l'ho solo allontanata".