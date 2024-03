False apparizioni della Madonna a Trevignano, lettera dei fedeli a Papa e vescovo per ringraziarli

Alcuni fedeli di Trevignano Romano in un comune sentire hanno scritto due lettere, che attraverso Fanpage.it desiderano far arrivare a Papa Francesco e al vescovo Marco Salvi. Un ringraziamento per la presa di posizione della Chiesa cattolica sulla vicenda di Gisella Cardia.

"Grazie Papa Francesco, perché la Chiesa cattolica ha preso una posizione chiara e definitiva sulle apparizioni e lacrimazioni di statuette a Trevignano Romano. E grazie per averci dato il vescovo Marco Salvi". Alcuni cittadini di Trevignano Romano attraverso Fanpage.it hanno scritto al Pontefice e al vescovo della diocesi di Civita Castellana, lettere che manifestano a loro dire un sentimento condiviso di "gioia e rassicurazione". Un gruppo di cittadini aveva già rivolto un appello a Bergoglio ad inizio febbraio, per chiedergli d'intervenire direttamente sulla vicenda legata alla santona Gisella Cardia.

I fedeli non sapevano ancora però che la Commissione diocesana aveva terminato i lavori già a gennaio 2024. L'esito è arrivato nelle mani del vescovo Salvi, che ha firmato e divulgato il ‘decreto Trevignano' il 6 marzo scorso. La Madonna non compare e non è mai apparsa a Trevignano, Scarpulla mente su tutto, dalle lacrimazioni delle statuette alle apparizioni mariane, passando per i messaggi pieni di errori teologici, alcuni contro la Chiesa.

Caro Santo Padre Papa Francesco,

Ancora una volta, il Popolo di Trevignano Romano si accinge a scriverle. Non troviamo parole adeguate per esprimere la nostra gioia, la nostra felicità, per la giustizia ricevuta sugli "eventi di Trevignano". Non troviamo le parole adatte Santità, per esprimerle dal nostro piccolo la festa nei nostri cuori, per l’amore che la madre Chiesa ha voluto dimostrarci. Santo Padre, noi vogliamo ringraziarla.

Vogliamo dirle grazie da parte del popolo trevignanese e di tutta la comunità cattolica. Lei, Santo Padre, si è fatto dono, per noi senza mai lasciare inesaudite le nostre preghiere e le nostre necessità. La sua presenza e le sue parole per noi sono fonte di speranza e verità, ma ancora di più la strada verso il Paradiso.

Grazie Santo Padre, per tutto quello che fa per noi ogni giorno; grazie Santo Padre, per averci accudito in questo momento così delicato degli “eventi di Trevignano" con amore particolare di Padre; grazie Santo Padre, per averci dato in dono il nostro vescovo monsignor Marco Salvi. Le chiediamo di pregare sempre per noi, noi preghiamo per lei.