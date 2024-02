Madonna di Trevignano, l’appello dei fedeli a Papa Francesco: “Spaventati e confusi, intervenga” Un gruppo di cittadini attraverso Fanpage.it ha scritto una lettera a Papa Francesco, un appello per chiedergli d’intervenire direttamente sulla vicenda di Trevignano Romano e delle presunte apparizioni mariane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Fanpage.it segue da oltre un anno la vicenda delle fantomatiche lacrimazioni di stetuette e apparizioni mariane a Trevignano Romano alle porte di Roma. In attesa dell'esito della Commissione diocesana e dell'inchiesta della Procura di Civitavecchia, un gruppo di cittadini si è rivolto alla nostra testata con una lettera diretta a Papa Francesco, che riceviamo e pubblichiamo.Era già successo a maggio 2023, quando hanno chiesto l'intervento del Pontefice.

Il campo sulla collina con vista panoramica sul Lago di Bracciano è ormai noto a livello internazionale, così come l'appuntamento per la recita del rosario del 3 di ogni mese. Maria Giuseppa Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella Cardia, che dice di vedere la Madonna che le consegna messaggi per i fedeli ha attirato a sé centinaia di fedeli, che arrivano per l'incontro di preghiera nel terreno di via Campo delle Rose da varie parti d'Italia e dall'estero.

Messaggi a detta sua di orgine celeste, che negli anni hanno assunto toni minacciosi, che hanno preso di mira la Chiesa cattolica e i suoi rappresentanti, annunciato calamità naturali, guerre e disastri.

La lettera di alcuni cittadini di Trevignano a Papa Francesco

Caro Papa Francesco, In queste umili parole che ricorriamo a lei, Santo Padre. In questo gesto di supplica che imploriamo il suo soccorso. Ricorriamo a lei per la vicenda che riguarda Trevignano Romano e la Chiesa Cattolica. Da sette anni attendiamo che sulle presunte lacrimazioni e apparizioni venga fatta chiarezza, ma finora non c'è stato altro che silenzio. Come cattolici ci sentiamo abbandonati, spaventati e pieni di dubbi. La supplichiamo Santo Padre, per i nostri bambini, per i nostri disabili, per i nostri poveri e per i sofferenti. A Trevignano Romano c'è una "Madonna" che va contro ciò che dicono Bibbia e Vangelo, minaccia il mondo in dirette streaming su YouTube e ci rende la vita difficile più di quanto già non lo sia. Per quanto ancora dovremo permettere queste manipolazioni nei confronti dei più fragili? La supplichiamo, Santo Padre, un suo personale e diretto intervento. Ci sono persone che hanno fatto scelte drastiche dettate dal terrore, dall’isolamento sociale e dal contesto familiare, dalla disperazione. Ascolti la nostra preghiera Santo Padre e intervenga.