L’aeroporto di Fiumicino è il miglior aeroporto d’Europa 2023: è il quinto premio in sei anni L’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del Best Airport Awards 2023 da parte dell’Airport Council International” (ACI), associazione internazionale di categoria dei principali aeroporti del mondo.

A cura di Enrico Tata

Aeroporti di Roma – la festa per il premio ricevuto

L'aeroporto di Roma Fiumicino è il miglior hub con oltre 40 milioni di passeggeri d'Europa. Un premio che il primo scalo della Capitale ha ricevuto cinque volte negli ultimi sei anni. Il Leonardo Da Vinci ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del Best Airport Awards 2023 da parte dell'Airport Council International” (ACI), associazione internazionale di categoria dei principali aeroporti del mondo. Per sei anni consecutivi, inoltre, Fiumicino è in testa alla classifica europea sulla qualità del servizio secondo i passeggeri e ha ottenuto le 5 stelle Skytrax, assegnate a gennaio "per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio erogato ai passeggeri".

“Essere riconfermati miglior aeroporto europeo per la quinta volta è un risultato straordinario, frutto dell’impegno quotidiano e della immensa passione di tutte le nostre persone e dei nostri partner, anche istituzionali, a cui va uno speciale ringraziamento. È la conferma dell’impegno che abbiamo preso come azienda nei confronti dei nostri passeggeri e di tutti i nostri stakeholder: realizzare l’aeroporto sostenibile del futuro, per continuare ad assicurare ancora maggiore sicurezza, comfort e servizi a valore aggiunto", ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, che ha annunciato il risultato alla presenza di oltre 500 tra passeggeri e personale di Aeroporti di Roma. Nell'area di imbarco E il premio è stato celebrato con una vera e propria silent disco, con coreografie e dj set in cuffia.

I criteri di valutazione del Best Airport 2023 si sono concentrati sulla "resilienza operativa e sulla sostenibilità nel contesto di ripresa dal COVID-19". Lo scalo di Fiumicino è stato premiato soprattutto per la sostenibilità e l'innovazione. "In questo ambito, va ricordato l’impegno di ADR nel ridurre progressivamente l’impronta ambientale dei propri aeroporti con il target del Net Zero Emission nel 2030, con venti anni di anticipo rispetto a quanto prefissato a livello di settore aeroportuale europeo, oltre all’obiettivo dell’azienda nel definire un percorso che renda compatibile lo sviluppo del trasporto aereo con la tutela dell’ambiente attraverso il Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo, osservatorio promosso da ADR che ha lo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del settore nel contesto degli SDGs e dell’Agenda 2030", si legge in un comunicato di Aeroporti di Roma.