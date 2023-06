La stazione del trenino Roma-Lido a Tor di Valle è un’enorme discarica e nessuno fa niente Il degrado regna sovrano alla stazione Tor Di Valle del trenino Roma-Lido. Qualcuno ha scritto sull’ingresso con della vernice rossa: “Stazione Beirut”.

A cura di Enrico Tata

"Stazione Beirut", ha scritto qualcuno con la vernice rossa all'ingresso della fermata di Tor di Valle della linea Roma-Lido. Il degrado che regna nei dintorni è da brividi. E pensare che sarebbe dovuta diventare la stazione principale per l'accesso allo stadio della Roma di Tor di Valle. Quel progetto è stato affossato anche per proteggere la natura e le costruzioni di interesse architettonico (l'ippodromo) di quel pezzo di periferia romana. Quel che resta, dopo l'addio allo stadio, è esemplificato dall'ingresso di questa stazione.

Già in autunno l'influencer Cicalone aveva mostrato le condizioni incredibili della stazione: cumuli di immondizia vicini all'entrata, praticamente una discarica abusiva, un cantiere abbandonato. Tutto in rovina. Il tiktoker ci è tornato anche a marzo e ha mostrato che la situazione non è migliorata per niente, anzi.

Sulla questione sono tornati gli attivisti del circolo di Rifondazione a Spinaceto. Questo il post pubblicato su Facebook: "È la stazione Tor di Valle della linea Roma Lido, abbandonata a se stessa da anni, lavori iniziati e mai terminati, manca addirittura la pensilina per ripararsi dalla pioggia. Questa è la cura con cui le amministrazioni comunali e regionali di Roma e Lazio hanno gestito e gestiscono i servizi pubblici".