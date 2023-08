La Sapienza è la migliore università italiana nella classifica Arwu di Shanghai Secondo la classifica Arwu di Shanghai, La Sapienza è l’unica università italiana che si colloca nei primi 150 posti.

A cura di Beatrice Tominic

Università Sapienza di Roma

L'università di Roma La Sapienza è la prima e l'unica università italiana a posizionarsi fra i 150 migliori del mondo. A dirlo è la classifica Academic Ranking of World Universities 2023 dell'organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy pubblicata il 15 agosto 2023.

L'ateneo romano si trova nella fascia che copre le posizioni fra la 101esima e la 150esima: per trovare altre università italiana, occorre visionare la fascia successiva. Fra la 151esima e la 200esima, ad esempio, si trovano la Statale di Milano, l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Pisa, mentre fra la 201esima e la 300esima appaiono anche il Politecnico di Milano, l'Alma Mater Studiorum di Bologna, la Federico II di Napoli e l'Università di Torino.

Le prime posizioni della classifica

Un podio quasi scontato quello proposto dalla classifica di Arwu, dove l'università di Harvard occupa la prima posizioni da due decenni. A seguire quella di Stanford e il Mit (Massachusetts Institute of Technology). Nelle prime quindici posizioni appaiono anche quella di Oxford, Columbia University; Yale University e quella francese di Paris-Saclay.

Nella classifica di Arwu compaiono soltanto le prime 1000 università sulle 2500 censite sulle 18mila esistenti al mondo. Concorrono a far salire di posizione le università la presenza di premi Nobel e di medaglie Fields degli ex studenti o dei ricercatori; il numero stesso di ricercatori presenti secondo Clarivate Analytics, le pubblicazioni su Nature e Science, le citazioni di pubblicazioni tecnologico-sociali e la produttività dello staff accademico.

Il commento dell rettrice, Antonella Polimeni

"Ancora una volta il risultato conferma il prestigio della Sapienza a livello internazionale – ha dichiarato Antonella Polimeni non appena appreso dell'ottima posizione occupata dall'università La Sapienza – Anche se le università anglosassoni detengono il primato nella classifica, siamo fra i primi 150 atenei del mondo e esprimiamo eccellenze in tutti i campi, coniugando la capacità formativa interdisciplinare con la qualità della ricerca e dell'innovazione".

Il primato si aggiunge ai tanti collezionati negli ultimi anni: La Sapienza è già stata considerata la prima nel mondo per gli Studi Classici per il terzo anno consecutivo e, secondo la classifica mondiale di QS World University Rankings, è la migliore in Italia fra le generaliste, seconda soltanto al Politecnico di Milano.