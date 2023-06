La Sapienza è la seconda università in Italia secondo la classifica mondiale dei migliori atenei A dirlo è l’edizione 2024 della classifica QS World University Rankings sui migliori atenei del mondo. Si trova al primo posto per tasso occupazionale e internazionalizzazione.

A cura di Beatrice Tominic

Arriva un altro riconoscimento per La Sapienza, che nell'edizione 2024 della classifica QS World University Rankings dell'agenzia britannica Quacquarelli Symonds, resa nota il 27 giugno 2023, la colloca al secondo posto in Italia, dietro al Politecnico di Milano. Nella graduatoria mondiale delle università generaliste, i due atenei si trovano ad appena undici posti di distanza: al 134° posto La Sapienza e al 123° il Politecnico di Milano. Per quanto riguarda l'Italia, a salire sul podio è l'Università di Bologna (che nella classifica globale si trova, invece, al 154° posto). L'edizione di quest'anno della classifica ha preso in analisi 1500 università in 104 sedi.

La Sapienza, al primo posto in Italia per tasso occupazionale e internazionalizzazione

In particolare, La Sapienza si è distinta per aver raggiunto il primo posto in Italia per quanto riguarda due nuovi parametri di qualità: si tratta dell'Employement Outcomes, cioè il tasso occupazionale e le prospettive di carriera dei propri laureati nel mercato del lavoro e dell'International Research Network, sull'internazionalizzazione dell'ateneo per la ricerca scientifica. In entrambi i campi troneggia al primo posto in Italia, mentre nelle classifiche del mondo occupa rispettivamente il 101° e il 33° posto.

Nella classifica mondiale si trova nelle prime cento posizioni anche per quanto riguarda la reputazione accademica, dove occupa il 74° posto e l'impegno nella sostenibilità, per cui si trova al 79°. Per quanto riguarda il parametro relativo alla reputazione aziendale, infine, rispetto all'ultima classifica ha scalato 33 posizioni, finendo al terzo posto di quella nazionale.

La nota della rettrice

"Viene confermato il prestigio che il nostro Ateneo riscuote a livello internazionale. Il risultato di quest’anno in particolare è il migliore mai raggiunto nella classifica QS – ha dichiarato la rettrice Antonella Polimeni – Il primato nazionale della Sapienza negli indicatori Employement Outcomes e International Research Network costituisce poi l’ulteriore dimostrazione di quanto i nostri laureati siano competitivi sul mercato del lavoro e della capacità dei ricercatori di collaborare e fare sistema con i colleghi del resto del mondo".

Nella classifica di quest'anno, come ha ricordato la stessa rettrice a Fanpage.it, l'ateneo ha raggiunto il primato mondiale in Lettere antiche, Scienze classiche e Storia antica: "Si tratta di una tradizione dell'Ateneo che ha visto grandi maestri e grandi allievi che a loro volta sono diventati dei grandi maestri", aveva commentato Polimeni pensando all'eccellente posizionamento.