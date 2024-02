La protesta degli agricoltori con i trattori arriva a Roma: “Meloni ci paghi stipendi e bollette” Fanpage.it ha raggiunto gli agricoltori arrivati con i trattori in corteo a Roma da tutta Italia per la protesta. Si accamperanno fino a venerdì, quando daranno il via alle manifestazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Proteste degli agricoltori in tutta Italia. Ieri sono arrivati a Roma con i loro trattori provenienti da Nord e Sud del Paese. Un corteo di mezzi agricoli con tricolori, inno di Mameli e cartelloni con scritto slogan come "Coltiviamo futuro, non speranza", "Combattiamo per tutti, se falliamo non ci sarà futuro", "È la terra che nutre l'uomo, non l'industria", "Il cibo non nasce in laboratorio, ma dalle mani di un agricoltore".

Si tratta solo di una prima tranche di agricoltori, che si accamperanno a ridosso della Capitale fino a giovedì. A partire da venerdì quando li raggiungeranno tanti altri, daranno il via alle manifestazioni. Gli agricoltori in questi giorni stanno protestando in varie regioni d'Italia, le motivazioni sono divese e simili tra loro. Alla base c’è la richiesta di più aiuti contro le difficoltà economiche della categoria, e meno restrizioni anche legate alla transizione ecologica.

"Tredici ore e 250 chilometri di viaggio per arrivare a Roma"

"Siamo arrivati a Roma dopo tredici ore e 250 chilometri di viaggio, siamo stanchi ma contenti" spiega uno degli agricoltori che hanno creato una lunga fila partita dalla Val di Chiana, per raggiungere la Capitale. "Avevamo promesso di venire a Roma e siamo arrivati. Questo è solo l'inizio – commenta intervistato da Fanpage.it Salvatore Fais, coordinatore ‘Riscatto Agricolo' – questo non è niente in confronto ai trattori che stanno partendo per Roma in questi giorni. "Ero il primo alla guida del trattore che coordinava tutti gli altri in fila in corteo, non è stato semplice dirigerli tutti" spiega un altro. Altri agricoltori arrivano da Monte San Savino, Arezzo, e ci hanno messo dodici ore a raggiungere la Capitale.

"Resteremo a Roma fino a quando non arriveranno soluzioni"

La stanchezza giunta la sera si fa sentire: "Siamo combattivi e resistenti" dice un altro agricoltore. Spiegano quello che vogliono e perché: "Non non siamo qui a fare guerre, vogliamo fare domande e trovare spiegazioni, prima di tutto alla questione, come possiamo andiamo avanti? Possiamo abbassare le accise sul gasolio, non ce la facciamo. Finché non verranno presi dei provvedimenti, noi resteremo a Roma, non c'è più tempo".