La presidente dell’Aula Svetlana Celli e due consiglieri Pd sono positivi al Covid-19 “Gli uffici stanno già lavorando per permettere all’Aula di lavorare on line e di non fermarsi” è l’annuncio della presidente Svetlana Celli, che ha spiegato di essere risultata positiva al Covid-19. Insieme a lei anche due consiglieri del Pd.

A cura di Alessia Rabbai

La presidente dell'Aula Svetlana Celli e due consiglieri Pd dell'Assemblea Capitaolina sono risultati positivi al Covid-19. Da quanto si apprende i casi di positività accertata sono al momento due, mentre il terzo è in attesa dei risultati del tampone molecolare. A darne notizia stamattina è stata la presidente dell'Aula: "Ho saputo di aver contratto il Covid-19. Malgrado tutte le accortezze e protezioni purtroppo il tampone ha dato esito positivo. Ho sintomi lievi, per fortuna, grazie al vaccino – si legge in un post pubblicato su Facebook – E per questo non smetterò mai di ricordare a tutti quanto è importante vaccinarsi" spiega. "Gli uffici stanno già lavorando per permettere all'Aula di lavorare on line e di non fermarsi – aggiunge – Dall'inizio della settimana ci riuniremo con i capigruppo in collegamento da remoto e decideremo come procedere con le sedute dell'Aula e assicurare il nostro lavoro per la città".

Il punto sulla campagna vaccinale nel Lazio

Procede spedita la campagna vaccinale nel Lazio, ieri la Regione Lazio ha reso noto che è stato raggiunto il nuovo record di vaccinazioni, oltre 61mila, il 10% in più rispetto alla settimana prima, il 42% in più del target, posizionandosi tra i primi posti in Italia. Sono quasi 10 milioni le somministrazioni raggiunte nel Lazio e di queste oltre un milione sono dosi di richiamo pari al 23% della popolazione. Superato il 95% degli adulti che hanno ricevuto la doppia dose e l'89% degli over 12. I prossimi appuntamenti vaccinali riguardano a partire dalle ore 16 di domani, lunedì 13 dicembre, l'apertura delle prenotazioni per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, mentre il 15 dicembre c'è l'Open Day pediatrico all'ospedale Spallanzani di Roma, che darà il via alle somministrazioni negli hub della regione. Domenica 19 dicembre è invece in calendario l'Open Day di Natale, per trascorerre in sicurezza le feste con i propri cari.