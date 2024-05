La nonna di Palombara Sabina che batte la carbonara da 28 euro di Max Mariola

video suggerito

Nel suo ristorante milanese, zona Brera, Max Mariola fa pagare 28 euro ai clienti per un piatto di spaghetti alla carbonara. Un costo sicuramente molto elevato, anche per gli standard del capoluogo lombardo, che lo chef romano, però, spiega così: "La mia carbonara costa 28 euro, ma è fatta al tavolo: non è solo un piatto, è uno show". Insomma, circa 10 euro in più chiesti ai clienti perché il piatto viene terminato dallo stesso Mariola direttamente al tavolo. A Roma un piatto di carbonara costa in media 12 o 13 euro al ristorante e in rari casi può arrivare fino a 16/18 euro nei locali più esclusivi.

Gli inviati de Le Iene hanno voluto sfidare Mariola proprio sulla carbonara: la sfidante e nonna Marghe, una nonnina di Palombara Sabina, che fa parte del progetto Handmade Pasta with Grandma, che propone live class e live show per clienti americani.

Nonna Marghe ha proposto i cosiddetti ‘nnzzicaculi' preparati a mano da lei, cioè gli gnocchetti palombaresi. Ha messo un uovo intero e poi tutti tuorli per preparare la crema della famosa pasta romana. Per un piatto di carbonara, sostiene nonna Marghe, il costo è di circa 3 o 4 euro, anche con ingredienti di qualità.

Mariola ha dato ragione alla nonnina, ma ha aggiunto che spende 80mila euro per il personale, a cui va aggiunto l'affitto di circa 20mila euro al mese, la corrente per 10mila euro al mese. Ed ecco spiegato il costo così alto per la sua carbonara. Sul gusto, però, la nonna ha stravinto la sfida della carbonara: il piatto è stato assaggiato da dieci persone. Ben sette hanno votato per lei e tre hanno preferito il piatto preparato da chef Mariola.

Chef Max Mariola è stato per anni volto televisivo e chef del canale del Gambero Rosso, ma in realtà il vero successo è arrivato nel 2022 con TikTok. Lì lo chef ha spopolato con le sue video ricette e il suo ‘sound of love'. Grazie al successo ottenuto sui social, ha deciso di aprire un suo ristorante Milano, nella zona di Brera.