La classifica sulla qualità della vita 2023: Roma recupera venti posizioni, è 33esima Tutti gli indicatori e le classifiche dell’Indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, edizione 2023, realizzata da ItaliaOggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma.

A cura di Enrico Tata

Roma scala venti posizioni nell'Indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, edizione 2023. La Capitale, infatti, si piazza al 33esimo posto (contro il 53esimo del 2022) nella classifica stilata in base ai dati raccolti da ItaliaOggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Al primo posto ci sono Bolzano, Milano, Bologna, Trento e Firenze. Lo scorso anno Trento era prima e Bolzano seconda. In coda, al 107esimo posto, c'è la provincia di Crotone.

Affari e Lavoro: Roma 64esima

Come detto, Roma in un anno ha recuperato ben 20 posizioni. Ma in quale settore la provincia della Capitale ha rimontato? In effetti, in realtà, non si sono indicatori in cui Roma ha fatto imponenti balzi in avanti. Un piccolo passo avanti, per esempio c'è stato nella classifica ‘Affari e Lavoro', con Roma al 64esimo posto (nel 2022 era al 70esimo). Buona soprattutto la performance nella classifica delle startup, anche se rispetto allo scorso anno la Capitale è scesa dal terzo al quarto posto.

Ambiente, Roma al 73esimo posto nel 2023

Buon passo avanti nella classifica dell'Ambiente, 73esimo posto contro l'83esimo di dodici mesi fa. Nelle sottoclassifiche, male soprattutto in quella dei superamenti di biossido di azoto e di polveri sottili. Male anche nei consumi idrici, sui rifiuti, nel numero di veicoli circolanti. Discreto il risultato nella classifica di densità di piste ciclabili, con Roma al 50esimo posto. Calo sensibile per quanto riguarda la densità di verde urbano, con Roma che cala dal 14esimo al 39esimo posto. In leggera crescita il numero di autoveicoli elettrici, con Roma al 27esimo posto. Contrariamente alle previsioni, ottimo il risultato per quanto riguarda l'offerta di trasporto pubblico, con Roma sul podio (nel 2022 era al 4° posto). Male la raccolta differenziata, al 91esimo posto.

Reati e Sicurezza, male Roma: 101esimo posto

Nella classifica ‘Reati e Sicurezza' la provincia di Roma fa segnare il suo record negativo: scende infatti dal 101esimo al 103esimo posto su 107 province. Male soprattutto nelle sottoclassifiche dei reati contro il patrimonio, ma anche negli omicidi volontari e per quanto riguarda i tentati omicidi. Nei reati connessi al traffico di stupefacenti Roma è al 103esimo posto e negli scippi e borseggi è addirittura penultima, 105esimo posto. Male anche per quanto riguarda i furti d'auto, 102esima posizione, i furti in generale, 105esima posizione e le rapine, 104esimo posto.

Sicurezza sociale e Istruzione a Roma

Nella classifica della Sicurezza Sociale Roma è al 28esimo posto e per quanto riguarda Istruzione e Formazione si registra un piccolo passo in avanti, dal 10mo posto all'ottavo posto. Ottima la performance nella sottoclassifica delle persone in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria (25-64 anni): Roma passa al primo posto dal terzo posto dello scorso anno. Passo in avanti anche per quanto riguarda le persone in possesso di laurea e altri titoli terziari (25-39 anni) con Roma al secondo posto (era al 7mo).

Popolazione, Salute, Tempo libero, Reddito e Ricchezza

Piccolo passo in avanti per quanto riguarda la Popolazione (dal 21 esimo al 18esimo posto), mentre la provincia di Roma si conferma al 10mo posto nel Sistema Salute. Buone performance nelle classifiche dei posti letto in terapia intensiva e per la presenza di risonanze magnetiche sul territorio. Roma al 46esimo posto nella classifica del Tempo libero (non presente lo scorso anno) e passo in avanti su Reddito e Ricchezza, dal 46esimo a 40esimo posto. Bene Roma per il reddito pro capite, per la retribuzione media annua e terzo posto confermato per importo medio annuo delle pensioni. Male per quanto riguarda il prezzo al metro quadro per appartamento nuovo in zona centrale, 105esimo posto.