Investito e fatto a pezzi sull’Aurelia, identificata la vittima: è un operaio di 43 anni L’uomo era andato a pranzo con alcuni suoi connazionali, ma non ha mai fatto ritorno a casa. L’ipotesi è che abbia attraversato l’Aurelia a piedi e sia stato investito da diverse macchine.

A cura di Natascia Grbic

È un operaio di quarantatré anni l'uomo investito e fatto a pezzi al chilometro 113 della strada Statale Aurelia, tra Montalto di Castro e Pescia Romana. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica: l'investitore, un uomo di cinquantotto anni, si è costituto in caserma dai carabinieri a poche ore dal sinistro. Ai militari ha spiegato di aver pensato che quella sagoma fosse un animale, non una persona.

La vittima è un operaio di origine rumena di quarantatré anni. L'uomo lavorava per una ditta edile del posto: domenica ha pranzato con dei suoi colleghi, e poi si è allontanato per tornare a casa. Nella sua abitazione però, non è mai arrivato. L'ipotesi è che abbia attraversato l'Aurelia a piedi, e che sia stato preso in pieno dal 58enne che, a causa del buio, non è riuscito né a schivarlo né a vedere bene di chi si trattasse. Il corpo è stato poi travolto più volte da altri automobilisti, prima che il tratto di strada fosse chiusa e la zona messa in sicurezza.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Montalto di Castro e della Compagnia di Tuscania, oltre ai Vigili del Fuoco di Tarquinia, che hanno chiuso immediatamente la strada. Dopo alcune ore, la vittima è stata identificata.

La vittima avrebbe attraversato con il buio, in un punto poco illuminato. L'auto che lo ha investito per prima lo sbalzato oltre lo spartitraffico, facendolo finire nella corsia dell'opposto senso di marcia. Qui sarebbe stato investito più volte dalle altre macchine che sopraggiungevano sull'Aurelia e che non si sono rese conto in un primo momento di aver travolto una persona. Il 58enne che l'ha investito per primo è indagato per omicidio stradale.