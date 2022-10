Investita a via Gregorio VII: grave l’avvocato del Telefono Rosa Maria Francesca Palermo Maria Francesca Palermo, legale del Telefono Rosa, è stata investita lo scorso venerdì in via Gregorio VII mentre attraversava sulle strisce. Operata d’urgenza è ancora ricoverata in codice rosso.

A cura di Valerio Renzi

Una donna di 57 anni, Maria Francesca Palermo, è stata investita su via Gregorio VII all'incrocio con via San Damaso, mentre stava attraversano sulle strisce pedonali. Di professione avvocato, una lunga carriera anche come volontaria per il Telefono Rosa a tutela delle donne vittime di violenza, con il quale è impegnata dal 2015 diventando un punto di riferimento. È ancora ricoverata in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente su via Gregorio VII

L'incidente è avvenuto lo scorso venerdì 7 ottobre, attorno alle 11.30 del mattino, quando due auto si sono urtate e sbandando una ha travolto la donna che si è vista piombare addosso la vettura che non gli ha lasciato scampo. Soccorsa dal personale sanitario del 118 la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. Le sue condizioni sono ancora gravi ed è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Circonvallazione Gianicolense.

Sul posto sono giunti gli agenti del XIII Gruppo della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità in quanto avvenuto.

Il giorno prima un altro investimento su via Gregorio VII

Poche ore prima, sempre su via Gregorio VII, un altro investimento aveva coinvolto un pedone che stava attraversando la strada: mentre impegnava la carreggiata riservata ai mezzi pubblici è stato investito da un taxi. L'anziano di 7o anni è stato trasferito in ospedale dove è stato ricoverato per i traumi riportati, ma non è in pericolo di vita.