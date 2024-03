Interruzione idrica a Latina oggi, sei comuni senza acqua dalle 13: zone interessate e autobotti Interruzione dell’acqua oggi in sei comuni in provincia di Latina a partire dalle 13 di oggi, lunedì 25 marzo 2024, lo stop idrico è previsto per ore a partire dalle 13: le zone interessate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Interruzione dell'acqua in sei comuni di Latina: ad annunciare lo stop idrico è stata Acqualatina. Il provvedimento, dalle ore 13 di oggi con ripristino durante le ore notturne, arriva per consentire alcuni lavori sulla condotta adduttrice proveniente dalla centrale Sardellane e riguarda sei comuni del Pontino: Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. Per ovviare al disagio, che durerà diverse ore, sono collocate delle autobotti. Scopriamo quali zone subiscono l'interruzione idrico, a partire da che ora e per quanto tempo; quali sono le ragioni dello stop e dove è programmata la presenza di autobotti.

Per quanto tempo manca l'acqua a Latina oggi e dove: i comuni interessati

Come comunicato dalla società idrica, l'interruzione del flusso dell'acqua è previsto dalle ore 13 di lunedì 25 marzo 2024 con ripristino del servizio diverse ore dopo, soltanto durante la notte.

Lo stop coinvolge diverse zone dei territori pontini, in particolare, come anticipato, riguarda sei comuni. Le zone coinvolte sono:

Latina: intero Comune tranne Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Borgo Podgora;

Pontinia: intero Comune;

Sabaudia – intero Comune;

San Felice Circeo: intero Comune tranne il centro storico, via del Sole e via del Faro;

Sezze: via Migliara 46 e traverse collegate;

Terracina – località San Vito, Colle La Guardia I e II, via Mediana Vecchia, via San Felice Circeo.

Dove si trovano le autobotti

Come anticipato, per cercare di ridurre i disagi, è già previsto un servizio sostitutivo di erogazione dell'acqua con autobotti nei comuni coinvolti. Le autobotti si trovano:

Latina: piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl) e largo Cavalli (zona Q5);

Pontinia: piazza Kennedy;

San Felice Circeo: piazza IV Ottobre (Borgo Montenero), via Sabaudia (presso piazzale commerciale) e piazza Italo Gemini (presso pineta);

Sabaudia: piazza del Comune.

Chiusura anticipata a scuola

A causa dell'interruzione del flusso idrico, è stata disposta la chiusura anticipata delle scuole alle ore 13 a Latina, su decisione della sindaca del capoluogo Matilde Celentano. Un provvedimento, quello preso dal comune, che riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune della città di Latina: escluse, invece, le scuole che si trovano negli altri comuni interessati dallo stop idrico.

Perché manca l'acqua a Latina oggi

La decisione di sospendere il servizio idrico è stata presa per "far fronte all’obsolescenza della condotta in uso e ai frequenti guasti" e permettere la "realizzazione della nuova condotta adduttrice che affiancherà quella attuale", come hanno spiegato da Acqualatina. Sono quattro i chilometri interessati dalla condotta. Per la fase di realizzazione della nuova condotta, finanziata con 18 milioni di euro fra tariffa e Pnrr, sono impiegate due squadre che lavorano in parallelo.

Ammodernare le reti idriche della zona permette di ridurre le perdite, che sono già in corso nel territorio dell'Ato4: questi lavori permetteranno di "recuperare circa 20 litri al secondo, a favore di oltre 250.000 abitanti" che abitano nei sei comuni coinvolti, migliorare il servizio e realizzare nuovi "interventi senza interruzioni di flusso".