Infiorata storica di Roma 29 giugno: strade di petali per la festa dei Santi Pietro e Paolo Torna l’infiorata storica di Roma, dodici quadri di petali e tecniche miste in Piazza Pio XII e via della Conciliazione a San Pietro. L’evento per il Santo Padre in occasione della festa dei Santi patroni Pietro e Paolo.

A cura di Alessia Rabbai

L’infiorata storica di Roma (edizione del 2019)

Petali e tecniche miste per realizzare dodici quadri in Piazza Pio XII e via della Conciliazione a San Pietro. Filo conduttore è il tema della pace, con maestri infioratori e volontari all’opera dal tramonto di oggi. Torna l'infiorata storica di Roma giovedì 29 giugno, in onore al Santo Padre e in occasione della festa dei Santi patroni Pietro e Paolo. Ad organizzarla la pro loco di Roma. Gli artisti, veri e propri ‘maestri infioratori' provenienti da tutta Italia, lavoreranno per ore per realizzare circa 600 metri quadri di disegni tra tradizione e devozione, che verranno inaugurati domattina alle ore 10.

La storia dell'infiorata di Roma

"La tradizione dell’Infiorata di Roma risale al 1625 ed è stata avviata dal fiorista Benedetto Drei, proseguita da Gian Lorenzo Bernini, maestro delle feste barocche. Diffusa tra i Castelli Romani e altre località del Lazio, era scomparsa proprio a Roma prima di essere riscoperta e valorizzata" spiega Mauro Abbondanza, direttore della pro loco di Roma Capitale. Le infiorate sono degli appuntamenti sentiti e rievocati in molte regioni d’Italia, spesso legati alla celebrazione cattolica del Corpus Domini, che ricorre a inizio giugno.

Oppure in concomitanza al solstizio di primavera. Quello del 29 giugno è il primo appuntamento dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria e che nell'edizione del 2023 vedrà la partecipazione di dieci gruppi delle ‘Infiorate delle pro loco d'Italia'. L’infiorata Storica di Roma è nata nel 2011 è ideata e promossa dalla pro loco Roma Capitale con il patrocinio di Regione Lazio, Municipio Roma I Centro e da Infioritalia (Associazione Nazionale Infiorate Artistiche).