Infermiera di 34 anni muore nel sonno accanto alla figlia di 4 mesi: indaga la procura Il sostituto procuratore di turno a Cassino ha chiesto l’acquisizione delle cartelle cliniche. Nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia sul corpo della ragazza.

A cura di Enrico Tata

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'infermiera di 34 anni è morta nel sonno mentre dormiva accanto alla sua seconda figlia, una neonata di appena quattro mesi. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo di indagine la procura di Cassino. A presentare una denuncia contro ignoti sono stati i genitori della donna, che si trovavano a Cassino proprio per aiutare la figlia con la bimba appena nata.

Il sostituto procuratore di turno a Cassino ha chiesto l'acquisizione delle cartelle cliniche. Nelle prossime ore potrebbe disporre l'autopsia sul corpo della ragazza.

La 34enne lavorava all'ospedale Santa Scolastica, da circa due anni nel Lazo in comando dall'ospedale di Siena. Stando a quanto si apprende, era stata proprio lei a chiedere il trasferimento per poter seguire il suo compagno, che lavora in città. Aveva una bimba di due anni e mezzo oltre a quella appena nata.

Leggi anche Dimentica la figlia in auto che muore per un colpo di calore: il papà finisce a processo

"Da un anno non avevamo notizie di lei, da quando ha lasciato temporaneamente il lavoro per partorire la seconda bimba", ha spiegato il direttore sanitario dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, il dottor Mario Fabi.

Secondo le prime ricostruzioni, l'infermiera aveva scoperto una patologia tiroidea nel corso della seconda gravidanza. Su questa malattia aveva mantenuto il più stretto riserbo: non lo aveva detto né ai colleghi, né ai genitori. Questi ultimi erano a conoscenza di qualche valore fuori dalla norma nelle analisi, ma la figlia aveva escluso che si trattasse di un problema grave.

Stando a quanto si apprende, l'infermiera è morta improvvisamente nel sonno, mentre riposava accanto alla figlia nata da quattro mesi. Per il momento non sono state diffuse altre informazioni.