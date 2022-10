Indice della criminalità 2022, la classifica: Roma meglio di Milano, ma male su rapine e furti Pubblicato l’indice della criminalità 2022 del Sole 24 Ore. Ecco la classifica delle province italiane: Milano è al primo posto, Roma al quinto.

A cura di Enrico Tata

Milano è in testa, Roma al quinto posto. Ma la classifica è tutt'altro che positiva, in questo caso, perché si tratta dell'indice della criminalità 2022 del Sole 24 Ore. La provincia del capoluogo lombardo si conferma al primo posto in Italia, al secondo posto Rimini e al terzo posto Torino. In generale, tuttavia, il trend dei reati è in calo: confrontando i numeri del 2021 rispetto a quelli prepandemia, infatti, emerge una diminuzione degli illeciti e soprattutto nelle aree metropolitane: meno 11,8 per cento a Milano, meno 6,8 per cento a Roma.

Indice della criminalità, i problemi di Roma: furti, rapine e droga

Analizzando i risultati della Capitale, emergono con chiarezza tre settori criminali in cui Roma è al vertice: i furti, le rapine e i reati legati agli stupefacenti. Roma è infatti al terzo posto nella classifica dei furti (oltre 102mila denunce presentate nel 2021), al quinto in quella dei furti con strappo, al terzo in quella dei furti con destrezza, al sesto in quella dei furti di automobili, al quarto per quanto riguarda le rapine e al quinto posto per gli stupefacenti. Roma è inoltre al quarto posto per i furti di motorino, più di 4mila in dodici mesi. Ovviamente le classifiche non sono basate sui numeri assoluti, ma sono invece relative al numero di denunce presentate ogni 100mila abitanti. Due settori in cui Milano è in testa alla classifica e Roma molto più in basso sono quelli delle truffe e frodi informatiche (Roma al 54esimo posto e Milano al sesto) e quello delle denunce per associazione a delinquere (Milano al terzo posto e Roma al 56esimo).

La classifica finale dell'indice della criminalità 2022

Questa la classifica finale dell'indice della criminalità 2022 con le prime dieci posizioni: