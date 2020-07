Non ce l'ha fatta Chiara Battisti 28 anni, residente a Latina, ma nata nella frazione di Colli a Monte San Giovanni Campano, che è morta dopo una settimana di coma. La giovane è stata coinvolta sabato 11 luglio in un drammatico incidente su via Appia all'altezza di Pontinia. La drammatica notizia è arrivata nella serata dello scorso venerdì, rimbalzando tra amici e familiari increduli

Incidente su via Appia: ucciso sul colpo Alessandro Paolucci

Chiara viaggiava a bordo di una Bmw al volante della quale si trovava il suo fidanzato, quando l'auto è stata colpita in pieno da una Mini Cooper si trovava Alessandro Paolucci, 40enne di Cisterna di Latina morto sul colpo nell'impatto tra le due vetture. La successiva indagine per chiarire le cause del sinistro ha stabilito come Paolucci guidasse sotto l'effetto di bevande alcoliche oltre il limite consentito dalla legge.

In gravi condizioni il fidanzato di Chiara

Trasportati all'ospedale Santa Maria Goretti in condizioni di disperate, i due giovani hanno tenuto in apprensione un'intera comunità. Poi ieri la drammatica notizia: due giorni prima del giorno nel quale avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea in Farmacia, Chiara è morta. La drammatica notizia ha atterrito i genitori che hanno perso la loro unica figlia, i familiari e gli amici. Ancora gravi le condizioni del fidanzato della giovane che rimane ricoverato in condizioni critiche al Goretti I funerali si terranno lunedì 20 luglio alle 10:30 presso la chiesa della parrocchia Santa Rita di Latina.