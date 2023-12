Incidente sull’Autostrada A1 a Ferentino, furgone si ribalta: morto il conducente del mezzo Stando a quanto si apprende, lo schianto è avvenuto a circa 3 chilometri dallo svincolo per l’area industriale di Ferentino sull’Autostrada A1. Morto il conducente del mezzo.

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Terribile incidente a Ferentino, lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli. Un furgone è uscito di strada, per cause ancora da accertare, e si è ribaltato dopo essersi scontrato con un mezzo pesante e aver sbattuto contro il guard rail.

Stando a quanto si apprende, lo schianto è avvenuto a circa 3 chilometri dallo svincolo per l'area industriale di Ferentino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Frosinone e i soccorritori del 118 con un'ambulanza.

Purtroppo gli operatori sanitari non hanno potuto fare niente per salvare la vita al conducente del mezzo, che viaggiava da solo a bordo del camion. Le cause dell'incidente sono ancora incerte: un malore improvviso? La velocità troppo alta? Una manovra azzardata? Le indagini sono ancora in corso.

Leggi anche Incidente su via Nettunense: Ernesto è morto a 36 anni mentre tornava a casa dal lavoro di notte

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato con una gru per recuperare il furgone che, come si vede nello scatto, ha finito la sua corsa quasi scavalcando lo spartitraffico.

Traffico rallentato sul tratto di autostrada compreso tra Ferentino e Frosinone per consentire rilievi e soccorsi da parte del 118.

Stando a quanto riporta il quotidiano locale Anagnia, l'incidente è avvenuto intorno alle 23 di ieri, mercoledì 14 dicembre. Il furgone trasportava carne. L'latro mezzo pesante, si legge, "aveva la livrea una nota azienda attiva nel settore del trasporto di merci si sono scontrati".

Il conducente del furgone, un uomo di 40 anni, è morto praticamente sul colpo. Il suo corpo è stato recuperato e trasferito presso l’obitorio dell’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone.