Incidente tra 4 auto sulla Salaria a Rieti: due morti e due feriti, tra cui una 15enne Quattro auto si sono scontrate lungo via Salaria a Poggio San Lorenzo nel Reatino. Il bilancio è stato di due morti, Mauro Fabrizi e Lidia Santini, e due feriti, dei quali uno grave.

A cura di Alessia Rabbai

Mauro Fabrizi e Lidia Santini

Mauro Fabrizi e Lidia Santini sono le due vittime dell'incidente stradale che c'è stato lungo via Salaria nei pressi di Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti. Il sinistro con esito mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile. A rimanere coinvolte sono quattro auto, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento si sono scontrate. La notizia della scomparsa di Mauro e Lidia si è diffusa rapidamente e la comunità si è stretta intorno alle famiglie, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Secondo le informazioni apprese il bilancio dell'incidente oltre ai due morti è stato di due persone rimaste ferite, ossia una giovane di quindici anni e un uomo di cinquantanove anni. Tutti e due hanno dovuto ricorrere a cure mediche.

Arrivata la chiamata al numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il persoanle sanitario con diversi mezzi di soccorso. Per Mauro e Lidia non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso, sopraggiunto probabilmente sul colpo. I due feriti sono stati presi in carico e trasferiti in ospedale, uno date le gravi condizioni di salute in cui si trovava ha avuto bisogno del trasporto con l'eliambulanza fino al Policlinico Agostino Gemelli. Presenti sul posto le forze dell'ordine, per i rilievi scietifici, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità a carico di chi si trovava alla guida. Terminate le verifiche sul posto, le salme sono state trasferite in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ne valuterà l'autopsia.