Incidente su via Pontina Vecchia ad Ardea, scontro tra jeep e autocisterna: un morto Un morto è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamattina su via Pontina Vecchia ad Ardea. A scontrarsi una jeep e un'autobetoniera, che trasportava cemento. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente su via Pontina Vecchia

Un uomo è morto in un incidente stradale in via Pontina Vecchia tra i Comuni di Ardea e Aprilia in provincia di Latina. Il sinistro è avvenuto nella mattinata presto di oggi, venerdì 15 marzo, nel territorio pontino. A scontrarsi sono state una Jeep Cherokee e un’autobetoniera, che trasportava cemento. Lo schianto davanti agli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare soccorso ai conducenti. Entrambi i mezzi sono finiti nella cunetta, che costeggia la carreggiata, come si vede da una foto dell'incidente pubblicata sul canale Telegram di Welcome to Favelas. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono intervenuti i sanitari, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvare la vita all'uomo, di cui non sono state ancora diffuse le generalità.

Indaga la polizia locale di Ardea, rilievi in corso

Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Ardea, che hanno svolto gli accertamenti, ascoltato alcune persone e lavorano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Da verificare eventuali responsabilità a carico dei conducenti dei veicoli. Sono ancora poche le informazioni rese note, perché gli agenti sono ancora al lavoro sul posto, impegnati nei rilievi. Ulteriori dettagli in merito ai fatti arriveranno probabilmente nel pomeriggio.

Chiusa via Pontina Vecchia e traffico

Inevitabili i disagi alla circolazione lungo via Pontina Vecchia, con il tratto di strada interessato nell'incidente mortale, che è rimasto temporaneamente chiuso al traffico.