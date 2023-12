Incidente in Lamborghini, giudizio immediato per Di Pietro: nello schianto morto bimbo di 5 anni Il processo per lo youtuber Matteo Di Pietro è stato fissato al 27 febbraio. Nell’incidente a Casal Palocco morì un bambino di appena cinque anni.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro, il ventenne che lo scorso 14 giugno travolse una Smart a Casal Palocco. Lo schianto tra la vettura e la Lamborghini guidata dallo youtuber causò la morte di un bambino di appena cinque anni, il ferimento della madre e della sorellina. Il processo è stato fissato al prossimo 27 febbraio. La richiesta di giudizio immediato era stata avanzata ieri dalla procura: in questo modo si salterà l'udienza preliminare, andando direttamente a processo. L'ex leader dei The Borderline ha adesso quindici giorni per chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

Le accuse della procura

Matteo Di Pietro è accusato di omicidio stradale e lesioni. Secondo la procura, il ventenne ha causato l'incidente per "per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia" e "inosservanza delle norme sulla circolazione stradale avendo tenuto una velocità eccessiva (di circa 120 Km/h) su via Di Macchia Saponara in rapporto al limite imposto (50 km/h) e comunque non adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada urbana percorsa ed all'approssimarsi ad una intersezione, non riusciva ad arrestare tempestivamente il veicolo ed andava a collidere travolgendola contro la parte laterale destra della Smart For Four che proveniva dal senso opposto di marcia ed aveva intrapreso, quando la Lamborghini era a circa 90 metri di distanza, una svolta a sinistra su via Archelao di Mileto, e così cagionava la morte del bambino e lesioni personali alla madre e alla sorellina della vittima".

Cancellati i video dell'incidente

Matteo Di Pietro si trova agli arresti domiciliari. Nessuna conseguenza per gli altri ragazzi che si trovavano in auto con lui e che stavano riprendendo la scena, da mandare poi in onda sui social. Con il suo gruppo di youtuber, i The Borderline, avevano organizzato una sfida: rimanere trenta ore in Lamborghini senza mai scendere dall'auto. L'incidente è stato ripreso in diretta dagli altri ragazzi, ma i video sono scomparsi: è molto probabile che li abbiano cancellati subito dopo lo schianto.