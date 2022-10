Incidente ad Acilia, auto finisce in un fosso: morto un ragazzo di 21 anni Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia, dov’è morto pochi minuti dopo il suo arrivo.

Incidente in via di Saponara all'altezza del civico 467, nei pressi della rimessa Atac, ad Acilia, periferia sud ovest di Roma. Stando a quanto si apprende, una Renault Modus è finita in un fosso per cause ancora da stabilire. Sul posto sono intervenuti, intorno alle 6 di mattina, gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale.

Incidente ad Acilia, morto un ragazzo di 21 anni

Stando a quanto si apprende, il conducente dell'automobile è un ragazzo di 21 anni. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia, dov'è morto pochi minuti dopo il suo arrivo. I vigili fanno sapere che non sono rimaste coinvolte altre automobili nell'incidente. La dinamica, tuttavia, è ancora da accertare. Il fatto è avvenuto probabilmente di notte. Non è stata resa nota ancora l'identità della vittima.

Incidente all'alba anche a Cassino, automobile finisce in un fiume

Nella notte, intorno alle 4 di oggi, un'automobile è finita nel fiume Rapido al confine tra Cassino e Sant'Elia. La vettura è andata a sbattere contro il guardrail e poi è volata giù nel fiume. I due ragazzi che erano a bordo del veicolo sono stati salvati dai vigili del fuoco e poi trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Le loro condizioni di salute sarebbero gravi, ma non rischierebbero la vita.