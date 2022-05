Incidente a Roma: va a sbattere contro un albero, chiama i soccorsi, poi si sente male e muore La vittima è un anziano di 80 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 circa di oggi, lunedì 30 maggio, in via Salaria all’altezza del chilometro 18.500, periferia nord di Roma.

A cura di Enrico Tata

Perde il controllo dell'automobile, va a sbattere contro un albero, si sente male improvvisamente e muore. La vittima è un anziano di 80 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 circa di oggi, lunedì 30 maggio, in via Salaria all'altezza del chilometro 18.500, periferia nord di Roma. Come anticipato, per cause ancora da accertare l'uomo ha perso il controllo del mezzo, ha colpito un albero e poi è finito all'interno di una cunetta nell'opposta corsia di marcia. Il conducente è morto, ma non si registrano altri feriti o altre vetture coinvolte nello scontro.

Sul posto gli agenti del III Gruppo Nomentano

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale III Gruppo Nomentano. Hanno effettuato i rilievi del casso e hanno messo in sicurezza l'intera area. Secondo le testimonianze raccolte, dopo l'incidente l'anziano al volante è riuscito ad uscire dal veicolo e a chiamare i soccorsi. Dopo qualche minuto, però, si è sentito male e si è accasciato al suolo. Inutile l'intervento del personale sanitario del 118 e i tentativi di soccorso. L'anziano, purtroppo, è deceduto. Ancora in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica di questo incidente.