Incendio a La Casetta di Ostia: un tempo era lo stabilimento dei vip Un incendio è divampato all'interno dello stabilimento La Casetta di Ostia. Abbandonato da anni, in passato era lo stabilimento dei vip.

A cura di Enrico Tata

Un incendio è divampato all'interno dello stabilimento balneare La Casetta di Ostia. Stando a quanto si apprende, le fiamme hanno coinvolto alcune cabine del locale, abbandonato da anni, che si trova sul lungomare Amerigo Vespucci. Parte della struttura è stata completamente distrutta e una grande nuvola di fumo nero si è alzata dal luogo in cui è divampato il rogo. Sconosciute, per il momento, le cause dell'incendio.

In passato è stato lo stabilimento dei vip

Come detto, lo stabilimento è chiuso e abbandonato da anni ed è stato al centro di una lunga vicenda giudiziaria, tra sentenze e importanti problemi burocratici. In passato La Casetta era uno dei più noti stabilimenti balneari di Ostia, uno dei preferiti dei vip per trascorrere le giornate sulla spiaggia del litorale romano. Tra i suoi clienti abituali, soltanto per fare qualche nome, i politici Giulio Andreotti e Ugo La Malfa e la presentatrice Alessia Marcuzzi.

Lo stabilimento La Casetta è chiuso e abbandonato da anni

I guai giudiziari sono arrivati negli anni '90, con una chiusura forzata (poi rivelatasi ingiusta, ma solo di recente) per un presunto abuso edilizio. Da tanti anni quello stabilimento è totalmente abbandonato a sé stesso: i sigilli sono stati violati più volte dai vandali e l'erosione del litorale ha notevolmente danneggiato le strutture del locale.

Dopo la scadenza della concessione, nonostante l'assoluzione per il presunto abuso edilizio, il Comune di Roma decise di mettere all'asta La Casetta e questo mise la parola fine alle speranze di ripresa del famoso stabilimento. Da allora, come detto, è completamente abbandonato a sé stesso e le strutture rimaste sono ormai fatiscenti.