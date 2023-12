In fiamme un laboratorio di Fisica all’università di Roma Tor Vergata: evacuati gli studenti L’incendio è partito da alcune apparecchiature nel Laboratorio di Calcolo, all’interno del Dipartimento di Fisica dell’università di Roma Tor Vergata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le prime fiamme si sono originate poco prima delle ore 10, verso le 9.50. A fuoco l'apparecchiatura che si trova nei locali del Laboratorio di Calcolo all'interno del Dipartimento di Fisica dell'università di Roma Tor Vergata. Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno evacuato i laboratori vicini in via precauzionali: intorno ai locali dell'ateneo il fitto fumo denso che si è sprigionato dalla combustione.

L'incendio all'università di Tor Vergata: l'arrivo dei pompieri

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. La Sala Operativa ha inviato in viale Yale, al numero 1, due Aps, un Carro Autoprotettori, l’Autoscala, il Crrc. Hanno raggiunto il Dipartimento di Fisica di Roma Tor Vergata anche il Capo Turno provinciale e il Funzionario di guardia, per incendio gruppo di continuità.

Una volta sul posto i pompieri hanno provveduto ad evacuare anche i laboratori vicini a scopo precauzionale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta: non ci sono intossicati o feriti.