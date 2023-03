In casa cartucce e detonatori: arrestato il marito della consigliera leghista Anna Stella Domenico Verbicaro, marito della consigliera leghista Anna Stella del comune di Formello, è stato arrestato dopo che in casa sono state trovate cartucce e detonatori, la cui provenienza è ancora ignota.

A cura di Natascia Grbic

In casa aveva cartucce per armi e detonatori, non dichiarati e detenuti illegalmente: Domenico Verbicaro, marito della consigliera leghista Anna Stella, è stato arrestato dai carabinieri di Ostia in seguito a una perquisizione avvenuta nella sua abitazione il 4 marzo scorso.

I militari erano entrati nella casa di Formello per un altro motivo, slegato dai due coniugi: cercavano infatti della droga, che sarebbe però appartenuta a un'altra persona. Davanti si sono invece trovate cartucce e detonatori, la cui provenienza e utilizzo è ancora da chiarire. Tutto il materiale è stato sequestrato per condurre ulteriori accertamenti.

Verbicaro è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di armi. Anna Stella, consigliera leghista che siede tra i banchi della maggioranza a Formello, è totalmente estranea alle indagini e al momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Il marito sarà ascoltato dal giudice nei prossimi giorni per fornire la sua versione dei fatti e spiegare come mai in casa aveva quelle armi. Soprattutto dovrà chiarire a cosa servissero e perché non le abbia dichiarate.

"So che c'è questa inchiesta e aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso – ha dichiara il sindaco di Formello Gian Filippo Santi, sostenuto dalla consigliera e intervistato da la Repubblica – Non abbiamo preso alcun provvedimento, non conosciamo i fatti. Come posso chiedere alla consigliera di dimettersi se ancora non si è svolto il processo e non sappiamo a che punto sono le indagini? Io aspetto gli eventi, quando si sono concretizzati, si prenderanno le decisioni. Ma al momento no, nessuna decisione. Non conosciamo i fatti".