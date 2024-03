Ilaria Cucchi al Cie di Ponte Galeria: “Sei tentati suicidi in pochi giorni, è un lager” Visita a sorpresa al Cie, Centro di identificazione ed espulsione, di Ponte Galeria, Roma. Ad effettuare l’ispezione Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, Walter Verini, Partito democratico, e Ivan Scalfarotto, Italia Viva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

In pochi giorni ci sono stati sei tentati suicidi all'interno del Cie, Centro di identificazione ed espulsione, di Ponte Galeria, Roma. Per questo Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, ha effettuato una visita a sorpresa insieme ai senatori Walter Verini, Partito democratico, e Ivan Scalfarotto, Italia Viva. L'obiettivo era proprio quello di verificare le condizioni degli ospiti nel centro.

"Questa struttura, come tutte le altre di questo tipo, è un luogo terribile. Solo entrando qui dentro e guardando con i propri occhi quello che succede si può spiegare il perché di sei tentati suicidi. Gente che arriva a rischiare la propria vita pur di scappare da questi lager", ha detto Cucchi al termine della visita.

Come detto, negli ultimi giorni si sono verificati sei tentati suicidi e il 4 febbraio scorso un ragazzo di 22 anni si è tolto la vita. Il giovane si è impiccato con una corda. Sul muro della sua cella aveva scritto: "Mi manca mia madre, voglio tornare in Africa". Nel pomeriggio di domenica 3 marzo, per protestare in merito alle condizioni di vita nel centro, alcuni migranti hanno dato fuoco a dei materassi.

Secondo il senatore Verini, la situazione a Ponte Galeria è drammatica: "Non c'è più nemmeno una moschea. Le persone qui dentro non hanno momenti per socializzare o per ascoltare musica e hanno difficoltà a leggere i libri in italiano. In questo momento non hanno neanche un telefono per comunicare con i loro familiari".

"Ne abbiamo visitate tante di carceri e possiamo dire che questo Cie è peggio di un carcere", è il parere del senatore Scalfarotto. "Ci sono stanze inguardabili- ha aggiunto- con materassi fatiscenti a terra e bagni privi di qualsiasi standard di umanità, senza neanchel'acqua calda. Qui dentro, poi, si ozia e basta, non c'è nulla da fare. Non ci sono laboratori ne cose simili e le persone stanno qui dentro senza speranza e senza aver commesso specifici reati, se non essere degli irregolari".

Ha aggiunto ancora Scalfarotto: "Qui dentro ci sono delle vere e proprie gabbie, una discarica di rifiuti umani".