video suggerito

Il Vaticano striglia Gualtieri: “Troppo degrado nelle vie laterali a San Pietro” “C’è ancora molto degrado nelle vie laterali che avrebbe bisogno di essere risparmiato”, ha detto monsignor Fisichella. Questa la risposta del sindaco Gualtieri: “Ha ragione, anche a causa del grande afflusso di turisti in alcune vie laterali intorno a San Pietro ci sono problemi di degrado che vanno risolti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Roma "sarà più bella e vivibile" e il cantiere di piazza Pia porterà benefici a tutta la zona e riqualificherà il passaggio tra Castel Sant'Angelo e il Vaticano. Ma "c'è ancora molto degrado nelle vie laterali che avrebbe bisogno di essere risparmiato. Come voi sapete la mattina, fino alla sera San Pietro la zona è stracolma di turisti in ogni momento e giorno dell'anno".

Così monsignor Rino Fisichella, pro-frefetto del dicastero per l'evangelizzazione, in audizione alle commissioni capitoline congiunte Giubileo e Turismo, presiedute dai consiglieri Dario Danni e Mariano Angelucci.

"Sono anni che ci stiamo preparando al Giubileo, dal 2022. Poco alla volta con i vari interlocutori stiamo riuscendo ad arrivare ad avere una città più bella e vivibile, a fronte dei tanti cantieri che sono aperti a Roma", ha aggiunto monsignor Fisichella.

Leggi anche Il Cristo di Dalì a Roma per il Giubileo 2025: orari della chiesa di San Marcello a via del Corso

Il sindaco Gualtieri ha risposto all'agenzia Ansa che "monsignor Fisichella ha ragione, la preparazione del Giubileo sta procedendo bene ma anche a causa del grande afflusso di turisti in alcune vie laterali intorno a San Pietro ci sono problemi di degrado che vanno risolti".

Il primo cittadino ha promesso che lavorerà "con ancora maggiore impegno per superarli del tutto. Sono fiducioso che anche grazie alla forte collaborazione tra Santa Sede, Governo e Roma Capitale per il Giubileo avremo una città rinnovata e più bella".

Parlando ancora del Giubileo, monsignor Fisichella ha messo l'accento sul tema dell'accoglienza dei tantissimi pellegrini che arriveranno a Roma per partecipare agli eventi in programma: "Accoglienza vuol dire trasporti. Questo credo sia un punto un po' più debole. E vuol dire trovare anche una città pulita e che dia il meglio di sé con il suo arredo. Tante questioni all'ordine del giorno nei nostri incontri e che trovano comunque un riscontro positivo. Io credo poi che Roma deve riuscire a dare il meglio di sé senza il volto del furbo che compromette la situazione di tutti. Questo è un investimento per il futuro di Roma e non solo per il Giubileo perché il pellegrino che tornerà a casa poi parlerà bene di Roma, invogliando a tornare in quei luoghi. Ci vuole attenzione a tutto questo".