Il sindaco Gualtieri ha chiesto al governo il divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord Con negli occhi gli scontri di Napoli, il sindaco ha chiesto al ministro Piantedosi di vietare la trasferta dei tifosi olandesi, che già nel 2015 devastarono il centro della città. La rivalità con la Roma è alle stelle dopo la vittoria dei giallorossi a Tirana nella finale di Conference League.

A cura di Redazione Roma

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha alzato il telefono ieri pomeriggio, e ha chiamato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per chiedergli di valutare il divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord. Con negli occhi ancora gli scontri di Napoli seguiti all'arrivo in città dei tifosi dell'Eintracht Francoforte. I sorteggi di Europa League hanno infatti fatto uscire in cartellone per i quarti di finale di Europa League la sfida tra As Roma e Feyenoord. La rivalità tra le due tifoserie è sempre più accesa dopo che lo scorso anno a Tirana i giallorossi hanno alzato la coppa della Conference League, battendo in finale proprio gli olandesi.

Il pensiero torna poi al 2015, quando centinaia di tifosi del Feyenoord presero in ostaggio il centro della capitale, danneggiando anche la Barcaccia di Piazza di Spagna. Un precedente che pesa, e l'amministrazione comunale è ben deciso a impedire scene simili, soprattutto in un giorno importante per il percorso di candidatura della capitale per Expo 2030.

"Ho chiamato il ministro Piantedosi esprimendogli la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l'altro, cade proprio alla vigilia dell'arrivo degli ispettori del Bie per l'Expo di Roma. Ho chiesto al ministro di valutare l'ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città di Roma e del Paese tutto", così ieri il primo cittadino.

La palla passa ora al ministero degli Interni, che dovrà decidere come agire sulla trasferta considerata ad alto rischio. Intanto a Roma domani è il giorno del derby: alle 18.00 all'Olimpico scenderanno in campo Roma e Lazio. Il clima, secondo quanto emerge dal monitoraggio degli ambienti ultras, è particolarmente infuocato e il dispositivo di sicurezza per impedire incidenti è già stato messo a punto.