Il lussuoso Four Seasons e la fontana a raso: come Bill Gates può trasformare piazza San Silvestro Bill Gates sovvenzionerà il piano di rilancio di piazza San Silvestro con una fontana a raso, wifi e sorveglianza davanti il futuro albergo della catena Four Seasons. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Piazza San Silvestro vista da via del Tritone, foto da Google Maps.

Una fontana a raso, un sistema di video sorveglianza e il wifi per rilanciare piazza San Silvestro e renderla accogliente in un prossimo futuro a turisti e residenti. È l'investimento voluto da Bill Gates per riqualificare e trasformare una zona che oggi si presenta vuota e spoglia, priva di un'attrattiva reale.

La piazza è situata tra San Claudio e via delle Mercede nei rioni Trevi e Colonna e ospita quotidianamente migliaia di visitatori del centro storico della Capitale. Il nuovo intervento avviene anche in vista dell'avvio del cantiere del grande albergo di lusso Four Seasons, con apertura prevista nel 2027 e voluto proprio dal fondatore di Microsoft e dal principe saudita Al-Waleed Bin Talal.

Hotel di lusso a Palazzo Marini

Palazzo Marini è stato acquistato due anni fa. L'investimento ammonta ad un totale di 531 milioni di euro, che dovrebbe portare nei prossimi anni a benefici per un miliardo e 778 milioni di euro, quasi 4.800 posti di lavoro fino al 2030 e un gettito fiscale pari a 641 milioni di euro. Il progetto prevede 124 camere a cinque stelle, molte suite, aree lounge e meeting, ristoranti di lusso, spazi esterni dedicati al verde e sale per ballare.

Four Seasons è una catena mondiale controllata da Cascade Investment, holding statunitense fondata da Bill Gates e dalla società del principe saudita Bin Talal, la Kingdom Holding Company. Stando alle cifre che riguardano l'impiego della struttura, si può considerare come una tra le più grandi operazioni immobiliari nella Capitale degli ultimi anni. Il palazzo si estende per migliaia di metri ed è un'ex proprietà dell'immobiliare Sergio Scappellini.

L'hotel potrebbe essere un punto strategico per visitare il centro di Roma e vivere l'essenza della città, in una piazza abbandonata da anni a se stessa, nonostante si ritrovi a pochi passi da Trinità dei Monti, tra negozi e botteghe.

La nuova piazza San Silvestro

L'acquisto di Bill Gates e del principe saudita apre piazza San Silvestro all'organizzazione di possibili eventi e manifestazioni. Tra gli interventi in studio, come riportato da la Repubblica c'è anche la fontana a raso posizionata al centro della piazza, con l'idea di accenderla e spegnerla a seconda delle esigenze. Le Poste e la Chiesa di San Silvestro in Capite, conosciuta per i suoi portici, resteranno anche in futuro al centro del progetto di rinascita del piazzale. Il largo è riqualificato anche attraverso l'installazione di una connessione Wifi e di un sistema di video sorveglianza oltre che ovviamente, dall'hotel di lusso Four Seasons.