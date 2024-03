Il lusso traina il mercato immobiliare di Roma: quanto costa una casa nei quartieri dei vip Il mercato immobiliare romano trainato dalle compravendite di abitazioni di lusso, soprattutto nel centro storico della Capitale e a Prati-Vaticano: lo studio realizzato da Engel & Völkers con il contributo scientifico di Nomisma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

La mappa dei prezzi delle case nel centro di Roma

Il mercato immobiliare a Roma, come in tutti i capoluoghi italiani, è in calo a causa degli alti tassi di interesse sui mutui. Ma a Roma sono le case di lusso a trainare il settore: in questo segmento le compravendite sono stazionarie, con l'eccezione del centro storico, dove si è verificato un aumento delle vendite e negli acquisiti nel 2023.

"Rispetto al biennio precedente, segnato da una performance vigorosa del settore immobiliare, il 2023 è stato caratterizzato da un clima di incertezza dovuto ai vari eventi che hanno impattato sulla macroeconomia mondiale e nazionale”, ha spiegato Helio Cordeiro Teixeira, Managing Director Market Center Engel & Völkers. "In tale scenario, se da una parte ci siamo confrontati con un rallentamento dell’offerta, dall’altra abbiamo assistito a una forte richiesta da parte di clienti provenienti dal ceto alto/medio alto, con buona liquidità disponibile e tempi brevi di realizzazione. Nonostante la contrazione generalizzata del settore, il Market Center di Roma ha chiuso positivamente il 2023, con un volume di fatturato in leggera crescita rispetto al 2022".

I quartieri più richiesti di Roma

L'andamento del mercato nel Centro Storico è positivo soprattutto per quanto riguarda gli immobili di lusso, con metrature fino a 250 metri quadrati, con terrazzo, box auto e affacci panoramici. Secondo uno studio realizzato da Engel & Völkers con il contributo scientifico di Nomisma, Trastevere e Testaccio sono quartieri molto vivaci dal punto di vista immobiliare e a questi si aggiungono Esquilino, Celio, Campo Marzio, Borgo, Parione, Monteverde Vecchio, con una ripresa della zona Aventino con tagli adatti a coppie giovani e ad uso ricettivo. La zona Prati-Vaticano sta riscuotendo un interesse crescente, soprattutto come investimenti in vista del Giubileo 2025. Sempre in zona Nord Ovest il quartiere Balduina sta riscontrando un risveglio d’interesse, così come le aree di Piccolomini e Gregorio VII.

Il quartiere Montesacro, invece, mostra un leggero calo del mercato rispetto al semestre precedente, con una diminuzione delle richieste soprattutto nel segmento medio. In quest’area le zone più richieste sono Città Giardino e le nuove costruzioni a Casal Boccone, Porte di Roma e Nuovo Salario. Nelle aree vicine alle università, come Bologna, San Lorenzo, Trieste e Parioli, l’investimento è soprattutto finalizzato agli affitti per studenti studenti, mentre a Flaminio e Sallustiano, gli investimenti immobiliari sono maggiormente orientati a destinazioni ricettive.

Nella zona Ovest la domanda di acquisto è costituita soprattutto da giovani coppie e famiglie, che cercano soprattutto nelle zone di Monteverde Nuovo e Gianicolense, grazie alla localizzazione e alla presenza di aree verdi. La domanda è di prima casa o sostituzione per famiglie o giovani coppie.

Nella zona Sud domanda stabile per Eur e Torrino Nord e in lieve flessioni in zone meno interessanti. In zona Montagnola e Garbatella rimane prevalente il mercato di sostituzione delle famiglie. Nelle aree più vicine al centro – ad esempio Re di Roma – si è rilevata un’impennata di acquisti da destinare a locazione short term, anche in vista del Giubileo 2025.

La mappa dei prezzi delle case a Roma

I prezzi delle case a Roma

Quanto ai prezzi, quelli medi nel centro storico variano molto in base all'effettiva localizzazione dell'immobile, del suo stato di manutenzione e della vicinanza ai punti d’interesse storici, paesaggistici e istituzionali. Per le abitazioni ristrutturate, le quotazioni vanno da 3.000 a 10.000 euro al metro quadro. Nella zona Prati-Vaticano i prezzi si confermano compresi tra 4.200 e 7.000 euro al metro quadro per le abitazioni ristrutturate al nuovo.

La zona Nord di Roma, con trend costante, presenta quotazioni che variano da 2.700 euro a 7.000 euro per le abitazioni nuove o ristrutturate al nuovo.

In zona Ovest i prezzi medi sono stazionari, sia per le abitazioni nuove o ristrutturate al nuovo, sia per quelle da ristrutturare. I valori di compravendita restano compresi nel range 2.700-4.100 euro al metro quadro per le proprietà nuove o ristrutturate al nuovo e nel range 2.300-3.600 euro al metro quadro per quelle da ristrutturare.

Più variegata la situazione in zona Sud, con quotazioni stazionarie in Laurentino e San Giovanni-Appio Latino e in crescita nelle restanti zone. All’Eur e al Torrino il prezzo per le proprietà nuove si alza, mentre si abbassa quello per le abitazioni da ristrutturare. I valori medi vanno dai 2.400 euro al metro quadro della zona Laurentino ai 4.800 euro al metro quadro di San Giovanni-Appio Latino e EUR per gli immobili nuovi o ristrutturati al nuovo.