Il conto è troppo alto, il cliente accoltella il titolare del ristorante Capitan Vasco a Foce Verde Il titolare del chiosco Capitan Vasco di Foce Verde ha ricevuto una coltellata all’addome da un cliente. Quest’ultimo è stato rintracciato dalle forze dell’ordine e denunciato per tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Primo maggio, pranzo sul mare a Foce Verde, litorale pontino. Una comitiva di romani sta per pagare al ristorante Capitan Vasco, un chiosco a pochi passi dalla spiaggia. Reputano il conto troppo alto e, dopo un'accesa lite, il titolare del locale viene colpito con una profonda coltellata all'addome. L'uomo viene soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Identificato l'aggressore: è un 31enne romano

Gli investigatori della questura di Latina si sono messi subito sulle tracce dell'aggressore, che oggi è stato identificato: si tratta di un ragazzo di 31 anni, indagato per tentato omicidio. Stando a quanto si apprende, decisive per l'esito delle indagini sono state le immagini della macchina con cui l'aggressore è scappato subito dopo aver accoltellato il titolare del Capitan Vasco. Una volta risaliti al proprietario della vettura, il 31enne è stato riconosciuto fotograficamente da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena.

Gli investigatori hanno fatto irruzione in casa del sospettato, a Roma, ma non l'hanno trovato. È stato rintracciato poco dopo in una strada vicina con ai piedi le scarpe, riconoscibili, indossate al momento dell'aggressione. La perquisizione domiciliare ha poi permesso di ritrovare i pantaloni e la camicia con cui era vestito quel giorno, immortalati anch'essi dalle telecamere di sorveglianza del ristorante. Ancora, all'interno dell'automobile utilizzata per scappare sono state trovate due salviette piene di sangue.

Dovrà rispondere di tentato omicidio

Per questi motivi l'uomo è stato accompagnato in carcere ed è stato denunciato con l'accusa di tentato omicidio. Adesso spetterà ai magistrati convalidare o meno la misura cautelare della detenzione in carcere. Le forze dell'ordine ricordano che, essendo il procedimento nella fase delle indagini preliminari, vige la presunzione di innocenza per l'indagato.