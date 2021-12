Giallo a Fregene: trovato il cadavere di un uomo in spiaggia con soldi nelle calze Giallo in spiaggia a Fregene, dove ieri mattina è stato rinvenuto il cadavere di un uomo sui 60 anni. Il corpo era seminudo e aveva con sé soldi nelle calze.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato trovato sulla spiaggia di Fregene, sul litorale della provincia Sud di Roma. Il rinvenimento risale alla mattinata di ieri, martedì 28 dicembre, ed è avvenuto in località Fiumicino, precisamente sulla spiaggia del Riviera. Da quanto si apprende il corpo appartiene a un sessantenne di cui al momento non è nota l'identità perché senza documenti ed era in avanzato stato di decomposizione. A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato quella che sembrava essere una sagoma umana sulla battigia. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri di compertenza territoriale e la Guardia Costiera. I militari hanno svolto i primi accertamenti sul luogo del ritrovamento, insieme al medico legale per la constatazione della morte, poi la salma è stata rimossa e trasferita in obitorio dalla polizia mortuaria, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause del decesso e fare chiarezza sull'accaduto.

Ipotesi senzatetto, si cerca tra gli scomparsi

Sulla vicenda sono in corso le indagini coordinatre dalla Procura di Civitavecchia, da capire infatti come il cadavere sia arrivato il quel posto, se sia stato trasportato arriva dalla corrente come pare. Al momento si indaga a 360 gradi e non si esclude alcuna pista. Sul corpo seminudo, con brandelli di tuta da ginnastica non sarebbero stati trovati da una prima verifica segni di violenza. Si cerca tra le persone scomparse, per velocizzare l'identificazione della salma. Una delle ipotesi al momento avanzate dagli inquirenti, come riporta Il Messaggero, è che possa trattarsi di un senzatetto finito in mare è il ritrovamento di alcuni soldi nascosti nelle calze.