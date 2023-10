Gattino esce dal trasportino e finisce sui binari: agenti bloccano il treno e salvano il micio Durante il viaggio da Milano a Napoli, nella sosta alla stazione Termini, un gattino è scappato dal trasportino in cui stava viaggiando e, sceso dal treno, si è nascosto fra le rotaie: per permettere il suo salvataggio, è stato bloccato un treno.

A cura di Beatrice Tominic

Il gattino salvato dalle rotaie.

È successo oggi alla stazione Termini, dove il convoglio partito da Milano e diretto a Napoli ha effettuato la sua sosta per permettere ai viaggiatori e alle viaggiatrici della stazione Termini di salire a bordo. È stato in quel momento che un gattino tenuto dal trasportino da una donna che si trovava sul treno è riuscito a liberarsi e, con un salto, è atterrato in banchina. A poco è servito richiamare il gattino o provare ad inseguirlo: poco dopo il micetto si è nascosto sotto alle rotaie del treno.

La padrona ha continuato a chiamarlo, per cercare di farlo uscire da quello che per lui era diventato un rifugio sicuro. Ma non c'è stato niente da fare. I presenti hanno tentato di farlo risalire a bordo senza successo.

Il salvataggio del gattino

Per recuperare il micetto e rimetterlo all'interno del trasportino, allora, sono intervenuti gli agenti che hanno deciso di fermare temporaneamente il treno. Sosta più lunga oggi alla stazione Termini di Roma per permettere quella che è diventata una vera e propria caccia al gatto. Oltre agli agenti, fermi al fianco dell'ingresso in carrozza, è scesa un'altra persona che ha fatto tutto il possibile per riprendere il micetto, probabilmente impaurito. Alcuni passeggeri del convoglio hanno deciso di immortalare la scena in un video. Come mostra il video profilo Instagram di Welcome to Favelas, la caccia al micetto ha coinvolto anche agenti e passanti.

"Se viene qua lo vede, tanto è fermo", dice un agente alla persona incaricata di recuperare il gattino sulle rotaie. "Eccolo là", gli fa eco un'altra che poi, al telefono, dà la bella notizia. "Abbiamo risolto, lo abbiamo preso", probabilmente prima di dare l'okay per ripartire. Con il gattino in salvo.