Garage e cantine si trasformano in case: la legge regionale che Fdi e Lega vogliono subito Tre distinte proposte di legge, tutte della maggioranza, per semplificare le regole per trasformare cantine e garage in abitazioni. Una norma che molti consiglieri vogliono vedere approvata il prima possibile. In gioco gli interessi di immobiliari, costruttori e piccoli proprietari. Il rischio per l’opposizione è la proliferazione di “Bed & breakfast in ogni dove” e l’affitto di “case tuguri” per studenti e inquilini meno abbienti.

A cura di Valerio Renzi

Oggi in commissione Urbanistica alla Pisana arrivano tre proposte di legge della maggioranza di governo, che hanno lo stesso obiettivo: dare la possibilità di trasformare seminterrati, cantine, magazzini e garage in abitazioni, senza perdere troppo tempo con le regole urbanistiche.

Ora le varie proposte dovranno essere discusse per confluire in un unico testo. Una modalità di procedere che mostra la competizione interna alla maggioranza per chi si intesterà il provvedimento, caro a tanti piccoli proprietari, ma anche a costruttori e immobiliari. C'è poi la proposta di legge di Fratelli d'Italia (a firma di quattro consiglieri: Micol Grasselli, Alessia Savo, Marika Rotondi e Edy Palazzi) e quella di Nazzareno Neri dell'Udc. Evidentemente è un provvedimento che sta a cuore a molti.

Ma come pensa di risolvere i problemi relativi alle regole urbanistiche per l'abitabilità la maggioranza? A leggere le proposte di legge con la bacchetta magica: per ottenere il cambio di destinazione d'uso sostanzialmente basterà richiederlo e fare dei piccoli interventi. O semplicemente ignorare le norme nazionali grazie alla nuova legge regionale. Il rischio per l'opposizione è di avere case tuguri destinate alle fasce di reddito più basse, e bed & breakfast che sorgeranno in ogni anfratto per soddisfare la fame del turismo mordi e fuggi in barba a ogni regola urbanistica e di pianificazione.

Ad esempio uno dei requisiti minimi per concedere l'abitabilità a uno spazio è che il soffitto sia alto almeno 2 metri e 40 centimetri. Ma di norma gli scantinati sono più bassi: basterà invece per la Lega che "l'altezza media corrisponda", mentre per Fratelli d'Italia, nella legge presentata dalle quattro consigliere, basterà fare dei lavori per abbassare il solaio. E per quanto riguarda luce e areazione? Nell'idea di Neri dell'Udc è "sempre ammesso il ricorso ad aero-illuminazione totalmente artificiale purché la parte recuperata non superi il 50% della superficie utile complessiva dell’unità".