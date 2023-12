Furto in villa, i ladri dimenticano una mappa con la lista delle abitazioni da svaligiare Probabilmente, anzi quasi sicuramente, la mappa riporta gli obiettivi dei malviventi, studiati nei minimi particolari. Sul foglio ci sono orari e abitudini dei proprietari delle case.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Una vera e propria mappa, probabilmente abbandonata per sbaglio dai ladri durante la fuga. Sul foglio si vedono le fotografie di alcune abitazioni di Civitavecchia e di Santa Marinella. Ogni scatto è contrassegnato da un numero. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, si tratta degli obiettivi dei malviventi, studiati nei minimi particolari.

La notizia è stata pubblicata la scorsa settimana dal quotidiano locale Civonline, che ha riportato la testimonianza di un cittadino di Santa Marinella, vittima di un furto nella sua villetta: "L’altra sera nella mia abitazione di Santa Marinella, rientrando in casa intorno alle 22, ho notato strani movimenti di suppellettili e mobili. Ho subito percepito di aver subito un furto da parte di persone ignote. Sono entrate dalla finestra della mia villetta e, con un frullino, hanno tagliato in due la cassaforte portando via una grande quantità di gioielli e orologi. Intervenuti sul posto, i Carabinieri che hanno fatto i rilievi del caso, è stato trovato un foglio che probabilmente si è perso uno dei tre ladri, dove si notavano foto di alcune abitazioni di Civitavecchia, ogni foto segnata da un numero. Le immagini sono state catturate dalla mia telecamera di videosorveglianza".

Niente di sorprendente nella dinamica del furto, avvenuto purtroppo con le stesse modalità di tanti altri colpi. Ma a destare l'attenzione degli investigatori è stato soprattutto il foglietto rinvenuto sul pavimento, quasi sicuramente perso da uno dei ladri durante la fuga. Su di esso sono riportate non solo le foto delle case da svaligiare, una sorta di scaletta, ma anche le abitudini, gli orari di ingresso e di uscita dei proprietari delle abitazioni. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.